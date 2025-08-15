TPHCM: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư giáo dục

Sáng 15-8, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục - đào tạo và chính quyền thành phố nhằm giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Hội nghị thu hút hơn 350 đại biểu là đại diện các sở, ban ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM tham dự.

Hội nghị đã ghi nhận hơn 40 câu hỏi, kiến nghị từ các doanh nghiệp, xoay quanh các nội dung như: thủ tục pháp lý; cấp giấy phép, gia hạn và quản lý hoạt động giáo dục đối với các trung tâm ngoại ngữ, cơ sở đào tạo kỹ năng và hoạt động liên kết giảng dạy; đề xuất các giải pháp xây dựng chính sách và phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố.

Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất quy định cho phép một cá nhân được phép điều hành nhiều trung tâm ngoại ngữ cùng hệ thống nhằm phù hợp với mô hình chuỗi; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục pháp lý; làm rõ quy định các trung tâm ngoại ngữ được phép dạy kỹ năng, năng khiếu và thủ tục liên quan xin cấp phép bổ sung...

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đề xuất áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% cho lĩnh vực giáo dục, đặc biệt đối với mầm non tư thục và đào tạo ngoại ngữ; có chính sách hỗ trợ chi phí vận hành, chính sách thuế đặc thù đối với mầm non tư thục nhằm khuyến khích xã hội hóa giáo dục; cơ chế hỗ trợ trường ngoài công lập trong đầu tư cơ sở vật chất, tăng tính linh hoạt về quy mô lớp học, bỏ giới hạn số lớp tối đa đối với trường nhiều cấp học...

Bên cạnh đó, một số ý kiến mong muốn thành phố có thêm kế hoạch khuyến khích hợp tác phát triển giáo dục STEAM; liên kết giữa trường công lập với ngoài công lập và các tổ chức quốc tế; tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế, hợp tác với các tổ chức văn hóa, giáo dục nước ngoài để nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập.

Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các sở, ban, ngành cũng giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp về thủ tục pháp lý nhằm giúp doanh nghiệp yên tâm triển khai kế hoạch hoạt động.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM, cho rằng, sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM phát biểu tại hội nghị, sáng 15-8

Trước đó, 3 khu vực gồm TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có điều kiện cơ sở hạ tầng, văn hóa quản trị địa phương và cơ cấu kinh tế khác nhau.

Khi thực hiện sáp nhập, yêu cầu được đặt ra là làm sao tiếp tục phát huy các điểm mạnh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại liên quan các chính sách phân bổ đầu tư công, kết nối hạ tầng, kết nối liên vùng, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện hoạt động tốt nhất cho các doanh nghiệp.

Về phía ngành giáo dục và đào tạo, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Kế Toại cho rằng, hội nghị đối thoại ngoài việc tạo cơ hội cho các sở, ban, ngành trực tiếp giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, còn là dịp giúp tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Kế Toại phát biểu tại hội nghị, sáng 15-8

Ông Nguyễn Kế Toại đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá đúng những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó xác định rõ thẩm quyền xử lý, kịp thời tháo gỡ cho các đơn vị.

"Tôi cho rằng cần có thêm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư bao gồm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, có cơ chế phản hồi trực tuyến; đồng thời xây dựng thêm chính sách ưu đãi, thúc đẩy mô hình hợp tác công tư, tạo điều kiện thuận lợi đối với việc sáp nhập, liên kết cơ sở giáo dục để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, học sinh và doanh nghiệp", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nêu ý kiến.

