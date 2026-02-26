TPHCM cam kết đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chiều 26-2, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), đoàn lãnh đạo TPHCM do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và làm việc với doanh nghiệp nhân dịp đầu năm 2026.

Đoàn lãnh đạo UBND TPHCM do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Vinamilk. Ảnh: MINH XUÂN

Theo thông tin tại buổi làm việc, Vinamilk được thành lập năm 1976, có trụ sở chính tại TPHCM, hiện Nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Vinamilk hiện nằm trong Top 40 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới (vị trí 36 về doanh thu), sản phẩm đã xuất khẩu đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bà Mai Kiều Liên, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinamilk phát biểu tại buổi thăm, chúc tết doanh nghiệp của lãnh đạo UBND TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Mai Kiều Liên, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinamilk, cho biết năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp (1976–2026). Từ xuất phát điểm là các nhà máy sữa được tiếp quản sau năm 1975, Vinamilk đã lớn mạnh từ 3 nhà máy nhỏ thành hệ thống 16 nhà máy, trong đó có 3 nhà máy ở nước ngoài (Mỹ, Campuchia, New Zealand) cùng 15 trang trại.

Bà Mai Kiều Liên nhấn mạnh, quá trình phát triển của Vinamilk gắn liền với hành trình đổi mới và năng động của TPHCM. Chính từ thành phố, phong trào chăn nuôi bò sữa tại Củ Chi, Hóc Môn đã hình thành, đặt nền móng cho ngành chăn nuôi bò sữa hiện đại và lan tỏa ra cả nước. Tinh thần đổi mới, tự chủ, dám nghĩ dám làm của thành phố là “bệ phóng” để doanh nghiệp thực hiện “cách mạng trắng”, tự chủ nguồn nguyên liệu, đổi mới công nghệ và nâng tầm thương hiệu.

Không chỉ giữ vị trí thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất Việt Nam 13 năm liền, Vinamilk còn là đại diện duy nhất Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu, đồng thời được Brand Finance xếp hạng Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới.

Trước đó, về hoạt động xuất khẩu đầu năm 2026, ông Võ Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh quốc tế Vinamilk, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 2026, các chuyến hàng xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường. Từ đầu năm 2026 đến nay, mỗi ngày Vinamilk xuất khẩu hơn 20 container thành phẩm. Các thị trường ổn định gồm Trung Đông, Đông Á, Bắc Mỹ, châu Đại Dương và tăng trưởng mạnh tại Campuchia.

Đoàn lãnh đạo UBND TPHCM do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (giữa) làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Vinamilk. Ảnh: MINH XUÂN

Theo báo cáo công bố cuối tháng 1-2026, xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Riêng quý 4-2025, doanh thu xuất khẩu đạt 1.579 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, đánh dấu 10 quý tăng trưởng dương liên tiếp.

"Tăng trưởng xuất khẩu đến từ việc đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, tinh chỉnh danh mục theo đặc thù từng thị trường, gia tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị cao và tăng cường xúc tiến thương mại quốc tế", ông Võ Trung Hiếu cho biết thêm.

Cũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, bà Mai Kiều Liên kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính. Do đặc thù ngành sữa có nhiều sản phẩm cải tiến, việc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ có thể ảnh hưởng đến tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường.

Phát biểu chúc tết doanh nghiệp, ông Nguyễn Công Vinh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Vinamilk đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp chế biến, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu quốc gia. Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, Vinamilk là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu cho tinh thần năng động, đổi mới của TPHCM, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn trong chuỗi giá trị ngành sữa.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố luôn xác định doanh nghiệp là động lực trung tâm của tăng trưởng. Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, phối hợp cùng các sở ngành rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, công bố sản phẩm và mở rộng đầu tư.

Ông Nguyễn Công Vinh bày tỏ tin tưởng, với nền tảng 50 năm xây dựng và phát triển, cùng chiến lược tự chủ, đổi mới và phát triển bền vững, Vinamilk sẽ tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp đầu ngành, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, giải quyết việc làm và nâng cao hình ảnh TPHCM trên bản đồ kinh tế quốc tế.

