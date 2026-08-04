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Hà Nội yêu cầu công ty du lịch công khai giá dịch vụ, không quảng cáo sai sự thật

SGGPO

Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh lữ hành. Ảnh: THU HÀ
Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh lữ hành. Ảnh: THU HÀ

Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh, bảo đảm tổ chức chương trình du lịch đúng nội dung hợp đồng, công khai giá dịch vụ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Doanh nghiệp chỉ sử dụng hướng dẫn viên du lịch đáp ứng đầy đủ điều kiện hành nghề và thực hiện đúng quy định về hợp đồng lao động hoặc hợp đồng hướng dẫn viên. Bảo đảm việc tổ chức các chương trình du lịch đúng nội dung hợp đồng, công khai giá dịch vụ, không quảng cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách du lịch; không sử dụng các hình thức tiếp thị gây hiểu nhầm hoặc che giấu thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng.

Sở Du lịch cũng yêu cầu các doanh nghiệp không tổ chức, môi giới, tiếp tay hoặc tham gia vào hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài trái phép, trốn ở lại nước ngoài...

Các đơn vị kinh doanh lữ hành phải duy trì đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê, sử dụng tài khoản được cấp và báo cáo đầy đủ nội dung, đúng thời hạn. Những đơn vị chưa đăng ký tài khoản báo cáo thống kê trực tuyến phải hoàn thành trước ngày 10-8-2026.

Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành; xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm.

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VĨNH XUÂN

Từ khóa

Sở Du lịch Hà Nội Lữ hành Hướng dẫn viên du lịch Sai sự thật Tiếp tay che giấu thông tin gây nhầm lẫn trốn ở lại nước ngoài

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