TPHCM có vị thế đặc biệt để đi đầu phát triển công nghiệp văn hoá

Ngày 13-9, tại TPHCM, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) chính thức ra mắt và công bố thông tin, ký kết hợp tác chiến lược với chủ đề “Công nghiệp Văn hóa Việt - Sức mạnh mềm kỷ nguyên số”.

VCIDA ra mắt, khởi động hành trình nâng tầm công nghiệp văn hóa Việt

Theo Quyết định số 541/QĐ-BNV ngày 30-5-2025 của Bộ Nội vụ, VCIDA là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động toàn quốc, tập hợp các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo, công nghệ, giáo dục và đầu tư. Mục tiêu là kết nối nguồn lực, xúc tiến chính sách, phát triển thị trường và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Sự kiện công bố của VCIDA ngày 13-9 đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam, hướng đến mục tiêu đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Sở VH-TT TPHCM, các đơn vị hoạt động lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế.

NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch VCIDA, khẳng định, việc ra đời của hiệp hội phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, nền công nghiệp văn hóa hiện tại vừa có nhiều cơ hội vừa không ít thách thức nhưng trên hết, văn hóa có sức lan tỏa mạnh, góp phần gìn giữ và quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

“Các sự kiện lớn vừa qua như lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 30-4, 2-9, các concert quốc gia, triển lãm hay các bộ phim như Mưa đỏ… đã và đang tạo hiệu ứng lan tỏa văn hóa lớn", NSND Vương Duy Biên nói.

Ông nhận định TPHCM là nơi có tiềm năng, tầm nhìn, vị thế đặc biệt. Thành phố có điều kiện đi đầu phát triển công nghiệp văn hóa, tạo ra nguồn lực quan trọng cho kinh tế sáng tạo, để các tỉnh, thành khác có thể học tập. Do đó, sắp tới sẽ có văn phòng của VCIDA tại đây, tạo điều kiện để kết nối các lĩnh vực, các đơn vị, tổ chức các sự kiện, chương trình... một cách hiệu quả.

NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch VCIDA, phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, VCIDA sẽ là tổ chức đầu mối quốc gia, thúc đẩy công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo, hội nhập và bền vững, dựa trên 5 giá trị: sáng tạo, bản sắc, kết nối, khởi tạo thị trường, phát triển bền vững. VCIDA hướng tới đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, nghệ sĩ và du khách quốc tế. Hiệp hội cũng đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 7% GDP vào năm 2030.

VCIDA ký kết hợp tác chiến lược với Tang Event Australia

Trong khuôn khổ sự kiện, VCIDA ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đối tác trong và ngoài nước như Tang Event Australia (tổ chức sự kiện văn hóa chuẩn quốc tế), Arobid (xây dựng hệ sinh thái số cho ngành công nghiệp văn hóa), Dinner Incredible (ẩm thực nghệ thuật nâng tầm trải nghiệm Việt Nam), GonChill Tourist Pass (nền tảng du lịch - giải trí văn hóa cho giới trẻ), DatVietVAC Group Holdings (hợp tác thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa)… và nhiều đơn vị về giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo, lễ hội.

TIỂU TÂN