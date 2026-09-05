LHQ thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hoá vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4-9, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036", đồng thời gửi lời cảm ơn tới Việt Nam đã thúc đẩy sáng kiến này.

Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết. Ảnh: TTXVN

Sáng kiến do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng Nhóm các quốc gia nòng cốt gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis.

Được 103 quốc gia đồng bảo trợ, Nghị quyết xác định giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, tạo khuôn khổ dài hạn để các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường hành động, lồng ghép ngày càng sâu rộng văn hóa vào các chính sách phát triển. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) giữ vai trò đầu mối triển khai, phối hợp xây dựng các hoạt động, chương trình và kế hoạch hành động cụ thể cùng với các nước thành viên.

Việc Đại hội đồng LHQ thông qua sáng kiến khẳng định sự đồng thuận ngày càng sâu rộng của cộng đồng quốc tế về vai trò then chốt của văn hóa trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030. Nghị quyết nhìn nhận văn hóa là một thành tố thiết yếu của phát triển con người; là nguồn của bản sắc, đổi mới và sáng tạo; đồng thời là nhân tố quan trọng thúc đẩy gắn kết và hòa nhập xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững và sự tham gia chủ động của người dân vào tiến trình phát triển.

Đối với Việt Nam, kết quả này là thành quả của quá trình chủ động đề xuất và kiên trì thúc đẩy sáng kiến tại UNESCO và LHQ nói chung. Từ một ý tưởng do Việt Nam khởi xướng, sáng kiến đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi và được phát triển thành khuôn khổ hợp tác của LHQ cho cả một thập kỷ, qua đó góp phần khẳng định vai trò, uy tín và dấu ấn ngày càng rõ nét của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, đồng thời thể hiện khả năng đóng góp những sáng kiến thiết thực, phù hợp với quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo UNESCO và đại sứ nhiều nước thành viên UNESCO đã hoan nghênh sự kiện này. Trên trang mạng xã hội X, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany đánh giá cao việc phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036), đồng thời gửi lời cảm ơn tới Việt Nam cùng các quốc gia đồng bảo trợ đã tích cực thúc đẩy sáng kiến.

TTXVN