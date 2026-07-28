“Công đoàn số” tăng kết nối người lao động

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Công đoàn TPHCM đang hướng hoạt động về cơ sở, tổ chức nhiều chương trình thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động.

Điểm tựa tin cậy

Trong Tháng Công nhân vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op phối hợp Ban Giám đốc tổ chức chương trình “Cà phê cùng lãnh đạo” với chủ đề “Lương mới theo năng suất” tại quán Cà phê Đỗ Phủ (phường Tân Định, TPHCM). Trong không gian gần gũi, người lao động trao đổi trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp về cơ chế trả lương theo mô hình 3P (tiêu chí vị trí, năng lực, hiệu quả công việc).

Qua trao đổi, anh Phạm Tiến Trung, Tổ trưởng hỗ trợ kho Lê Minh Xuân, đề xuất, ngoài cải thiện tiền lương, lãnh đạo doanh nghiệp nên tiếp tục cải thiện các chế độ phúc lợi, hoạt động vui chơi nhằm tạo thêm động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM) mua hàng hỗ trợ giá tại siêu thị trong nhà máy. ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Những trăn trở về thu nhập, chế độ làm việc, phúc lợi cũng được người lao động thẳng thắn nêu ra và được lãnh đạo doanh nghiệp phản hồi cụ thể. Ông Đỗ Xuân Thành, Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op, khẳng định, các ý kiến phù hợp sẽ được nghiên cứu, áp dụng nhằm cải tiến trong công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đây là một trong hàng trăm chương trình cà phê sáng, bữa cơm công đoàn được tổ chức tại các doanh nghiệp trong Tháng Công nhân năm 2026. Những cuộc đối thoại gần gũi giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc tại cơ sở, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu thực tiễn để tổ chức Công đoàn TPHCM đề xuất chính sách sát với đời sống người lao động.

Cùng với đổi mới cách đối thoại, các cấp Công đoàn TPHCM tăng cường kết nối, nắm tình hình tại cơ sở. Tại phường Phú Mỹ, nhóm Zalo kết nối 443 cán bộ công đoàn cơ sở được sử dụng để cập nhật tình hình doanh nghiệp và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Đầu năm 2026, qua thông tin từ cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM nắm được trường hợp ông Lê Công Hiếu (phường Tam Long), công nhân tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động sau tai nạn lao động. Tổ chức công đoàn đã hỗ trợ pháp lý, đồng hành cùng người lao động trong quá trình giải quyết vụ việc. Kết quả, tòa án tuyên người lao động thắng kiện, được bồi thường hơn 3 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo của LĐLĐ TPHCM và Báo cáo sơ kết của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hướng hoạt động về cơ sở

LĐLĐ TPHCM hiện quản lý hơn 23.000 công đoàn cơ sở, với hơn 2,4 triệu đoàn viên công đoàn và gần 7,2 triệu công nhân, viên chức, lao động, chiếm khoảng 1/4 số đoàn viên công đoàn cả nước. TPHCM là địa phương có số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở lớn nhất nước. Quy mô lớn, địa bàn rộng yêu cầu tổ chức công đoàn phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, quản lý, điều hành. Vì vậy, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để rút ngắn khoảng cách giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động.

“Ứng dụng điều hành công đoàn TPHCM”, ứng dụng “Trợ lý AI” và “Sổ tay điện tử” đang trở thành kênh kết nối và hỗ trợ người lao động tiếp cận chính sách thuận tiện hơn. Chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt (KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TPHCM) chia sẻ, chị từng nhiều lần băn khoăn về chế độ thai sản, bảo hiểm xã hội nhưng không biết hỏi ở đâu cho chính xác. Từ khi được tổ chức công đoàn hướng dẫn trên nền tảng số, chị Hồng chỉ cần mở điện thoại là có thể xem hoặc gửi câu hỏi để được giải đáp.

Công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo) mua hàng hỗ trợ giá tại siêu thị đặt ngay trong nhà máy. ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác quản lý công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp TPHCM, qua các ứng dụng số, người lao động có thể cập nhật nhanh chính sách, quy định pháp luật, chương trình phúc lợi, đồng thời gửi phản ánh hoặc kiến nghị trực tiếp. Nhờ đó, nhiều vụ việc được tiếp nhận sớm, công nhân, người lao động được hỗ trợ kịp thời.

Với thông điệp “Công đoàn không thể mạnh nếu xa rời công nhân, không thể hấp dẫn nếu quyền lợi người lao động không được bảo vệ tốt”, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan, cho biết, hoạt động của Công đoàn TPHCM đã chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang thực hiện các chính sách chăm lo lợi ích lâu dài cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn không chỉ hỗ trợ khó khăn trước mắt mà tập trung tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng thích ứng trước những biến động về đời sống, việc làm cho người lao động.

Tháng 8-2026, Liên đoàn Lao động TPHCM sẽ triển khai chiến dịch 30 ngày cập nhật dữ liệu đoàn viên, làm cơ sở đẩy mạnh các chương trình an sinh thiết thực, trong đó có tầm soát sức khỏe quy mô lớn và chăm lo nhà ở công nhân. Bà Nguyễn Kim Loan Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

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