Hoàn thiện chính sách tiền lương gắn với vị trí việc làm

Xem xét có phụ cấp đặc thù cho vị trí trực tiếp phục vụ dân

Chiều 30-10, thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến năm 2027, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (tỉnh Vĩnh Long) nêu đề xuất bảo đảm tương quan về lương đối với công chức, viên chức cấp xã.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức cấp xã được nâng từ 25% lên 55% từ ngày 1-7-2026, nhưng viên chức cấp xã chưa được hưởng phụ cấp này dù tính chất công việc, trách nhiệm và áp lực phục vụ nhân dân là tương đương. Điều này dễ dẫn đến tâm tư và khó giữ chân nhân lực có trình độ.

Từ đó, đại biểu đề xuất nghiên cứu cơ chế phụ cấp, hỗ trợ phù hợp cho viên chức cấp xã; trước mắt xem xét phụ cấp đặc thù hoặc hỗ trợ những vị trí có khối lượng công việc lớn, chuyên môn cao, trực tiếp phục vụ dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long). Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cũng đề nghị cần bảo đảm tương quan giữa công chức và viên chức cấp xã trong cải cách tiền lương; rà soát, đối chiếu theo vị trí việc làm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, chính sách đãi ngộ phải gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ công; chính sách tiền lương, phụ cấp đi đôi với hoàn thiện đề án vị trí việc làm, đánh giá kết quả công tác và có thêm ưu đãi cho vùng khó khăn, đông dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, chiều 30-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, vừa qua, Chính phủ ban hành các nghị định điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và phụ cấp công chức cấp xã. Tổng số người thụ hưởng là hơn 5,8 triệu người (chưa kể lực lượng vũ trang), với tổng nguồn lực bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2026 là 48.500 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí tăng lương cơ sở (từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng) cho hơn 2,2 triệu cán bộ, công chức, viên chức (chưa kể lực lượng vũ trang) khoảng 35.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm. Việc nâng mức phụ cấp công chức cấp xã từ 25% lên 55% cho 163.000 cán bộ, công chức cần kinh phí tăng thêm khoảng 2.800 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm.

Từ tháng 1-2027, khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tiếp tục được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước, với tổng kinh phí ước tính 10.773 tỷ đồng.

Hiện Bộ Nội vụ tích cực phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể về tiền lương.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp chiều 30-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Cải cách tiền lương bảo đảm khả thi, bền vững

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, Bộ Chính trị có Kết luận 107 về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Đây là cơ sở quan trọng để tính toán biên chế từ Trung ương đến địa phương. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tham mưu Bộ Chính trị quyết định giao biên chế giai đoạn 2027–2031, cũng như xác định chính sách cải cách tiền lương bảo đảm tính khả thi, bền vững.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu đề án này, rất quyết liệt, dù còn nhiều khó khăn. Bộ mong sự đồng tình phối hợp của các bộ ngành, địa phương trong xây dựng vị trí việc làm”.

Phiên họp Quốc hội chiều 30-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với phụ cấp viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đã được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể để trình cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.

"Bộ đang nghiên cứu và sẽ báo cáo Chính phủ, trong đó, tập trung khắc phục bất cập hiện nay giữa lương, phụ cấp của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã với công chức cấp xã", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải khẳng định.

PHAN THẢO