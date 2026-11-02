Nhiều địa phương tại TPHCM triển khai camera giám sát, tuần tra, tuyên truyền, khen thưởng người dân cung cấp thông tin nhằm ngăn chặn đổ rác trái phép. Qua đó, phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ môi trường, xóa bỏ các điểm đen về rác.

Tăng cường tuần tra, xử phạt

Trưa 20-10, N.V.P. và N.V.M. (ngụ phường Tân Hưng) dùng xe ba gác chở rác đến khu vực cầu trên đường Hoàng Trọng Mậu (Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng) rồi đổ xuống kênh thì bị Tổ tuần tra 363 Công an phường Tân Hưng phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Công an phường đã lập biên bản xử lý theo quy định, yêu cầu hai người thu gom toàn bộ rác đã đổ để khắc phục hậu quả.

Tương tự, tại phường Tân Mỹ, qua trích xuất hình ảnh camera trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đường số 8 và khu vực dưới chân cầu Phú Mỹ trong các ngày 4-5 và 23, 24-7, Công an phường phát hiện, xử lý 4 trường hợp đổ rác bậy...

Một khu đất ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM bị các đối tượng đổ trái phép gần 800 tấn chất thải xây dựng. Ảnh: CÔNG AN TPHCM

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương ở TPHCM, lực lượng chức năng kết hợp tuần tra trực tiếp với hệ thống camera an ninh đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đổ rác, xà bần không đúng quy định.

Tại xã Tân Vĩnh Lộc, bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương đã rà soát, bố trí lại hệ thống camera tại các khu vực thường xuyên bị đổ rác trộm.

Hiện toàn xã có khoảng 102 camera an ninh, tập trung trên các tuyến Trần Hải Phụng, Kênh Liên Vùng, Rạch Cầu Suối, Liên ấp 3-4, Liên ấp 1-2. Xã tiếp tục nghiên cứu lắp đặt bổ sung, đồng thời tận dụng camera của người dân để phục vụ xác minh kịp thời.

Khen thưởng người cung cấp thông tin

Cùng với tăng cường giám sát, nhiều địa phương đã vận động người dân ghi nhận hình ảnh, video, thời gian, địa điểm và thông tin người, phương tiện có dấu hiệu vi phạm để cung cấp cho UBND xã, Công an xã hoặc trưởng ấp xác minh, xử lý. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng người cung cấp thông tin.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc đã trao giấy khen cho 6 cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin về trường hợp đổ rác, đốt chất thải trái phép.

Tại xã An Nhơn Tây, ông Phạm Văn Luân, Phó phòng Hạ tầng xã, cho biết, ngoài lắp đặt camera giám sát, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, mạng xã hội, nhóm Zalo khu dân cư và kịp thời tuyên dương những người cung cấp thông tin về hành vi đổ rác, xà bần sai quy định.

"Địa phương hướng đến chủ động cảnh báo, ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu, thay vì tập trung xử phạt khi sự việc xảy ra. Việc xử lý vi phạm cần đi đôi với tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành, không để phát sinh các điểm tồn đọng rác thải", ông Phạm Văn Luân chia sẻ.

Từ thực tế tại các địa phương, việc ngăn nạn đổ rác bậy cần kết hợp giám sát, tuần tra, xử lý vi phạm với tuyên truyền, vận động người dân ngay từ ban đầu. Khi chính quyền chủ động, người dân tham gia đồng hành, giám sát thì các điểm đen về xả rác mới được xử lý hiệu quả, góp phần xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI