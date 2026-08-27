Gia Lai: Các trường phải công khai số điện thoại phản ánh dạy thêm, lạm thu

Ngày 27-8, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký ban hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027.

Chỉ thị yêu cầu triển khai năm học mới theo tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, chuyển từ “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”.

Các nhiệm vụ phải thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả.

Gia Lai yêu cầu bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phòng học, giáo viên, sách giáo khoa trước năm học mới

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu bảo đảm đủ giáo viên, phòng học, cơ sở vật chất, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, nhất là tại vùng khó khăn, miền núi, biên giới. Không để học sinh bỏ học vì điều kiện kinh tế, khoảng cách địa lý hay chi phí phát sinh. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải phù hợp, không làm gián đoạn dạy và học.

Đặc biệt, yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục bệnh thành tích, số liệu không đúng thực tế, lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định. Các trường phải chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, khắc phục thừa, thiếu cục bộ, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và 7 trường phổ thông nội trú liên cấp.

Đồng thời, triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và đẩy mạnh dạy học 2 buổi/ngày, STEM/STEAM, kỹ năng số, hướng nghiệp, phân luồng.

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Hoạt động liên kết giáo dục phải được kiểm soát, không tổ chức trong giờ chính khóa. Các khoản thu phải công khai, minh bạch. Trường học phải công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định…

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Các công trình phải hoàn thành trước ngày 30-8-2026 và báo cáo nhanh hằng ngày về Văn phòng UBND tỉnh.

NGỌC OAI