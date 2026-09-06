Ngày khai giảng đặc biệt của ba chị em cùng nhận Bằng khen của Thủ tướng

Cùng lớn lên trong gia đình có 6 chị em gái, 3 cô Nguyễn Như Thủy, Nguyễn Như Sương và Nguyễn Như Vũ đều nuôi ước mơ đứng trên bục giảng. Sau tổng cộng 53 năm theo nghề, cả ba cùng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Ba cô giáo (từ trái qua): Như Sương, Như Thủy, Như Vũ.

Từ ước mơ mặc áo dài đứng trên bục giảng

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trở thành dấu mốc khó quên đối với gia đình cô Nguyễn Như Thủy, cô Nguyễn Như Sương và cô Nguyễn Như Vũ. Ở ba ngôi trường khác nhau, ba chị em cùng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cô Như Thủy xuất phát điểm là giáo viên Ngữ văn, gắn bó với nghề 21 năm, hiện công tác tại Trường THCS Hoàng Diệu, phường Tân Phú. Cô Như Sương xuất phát điểm là giáo viên Vật lý, 19 năm theo nghề và hiện đang công tác tại Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Phú Thọ Hòa. Người em Như Vũ đứng lớp 13 năm, là giáo viên Toán, Trường THPT Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa. Ba chặng đường hợp thành 53 năm cống hiến cho giáo dục.

Cô Như Thủy với niềm vui nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Theo cô Thủy, gia đình có 6 chị em gái. Thuở nhỏ, mỗi người mang một sở thích và hình dung khác nhau về tương lai. Riêng Thủy, Sương và Vũ đều thích hình ảnh cô giáo trong tà áo dài, đứng trên bục giảng trước học trò. Ước mơ giản dị ấy được nuôi dưỡng theo năm tháng rồi trở thành lựa chọn nghề nghiệp của cả ba.

Cha mẹ của các cô sinh ra và lớn lên khi đất nước còn chiến tranh. Gia đình đông con, cuộc sống những năm đầu nhiều khó khăn. Vì vậy, chứng kiến ba người con trưởng thành, bền bỉ với nghề và cùng được Nhà nước ghi nhận là niềm hạnh phúc lớn. Cô Nguyễn Như Thủy chia sẻ: “Khi biết cả ba chị em được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong ngày khai giảng, gia đình rất vui và hạnh phúc. Với cha mẹ, đó là niềm tự hào khi thấy các con trưởng thành, góp sức cho sự nghiệp giáo dục và tiếp nối truyền thống gia đình”.

Ba dấu ấn trên hành trình gieo chữ

Trong ba chị em, cô Thủy có thâm niên lâu nhất và cũng ghi dấu bằng nhiều thành tích chuyên môn. Cô từng đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận, có thành tích trong bồi dưỡng học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; được trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2021 và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Trong quá trình công tác, cô có 15 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, sáu lần nhận bằng khen của UBND TPHCM và 13 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở.

Cô Như Sương (bìa trái) nhận tuyên dương tại lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Với cô Như Sương, dấu ấn nổi bật là 14 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và ba lần nhận bằng khen của UBND TPHCM. Cô là giáo viên giỏi cấp quận, có thành tích bồi dưỡng học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và có 12 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở. Là đảng viên nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cô còn được khen thưởng Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Không chỉ tham gia các phong trào do ngành giáo dục, địa phương và nhà trường phát động, cô Sương còn chủ động phối hợp tổ chức, triển khai nhiều hoạt động tại đơn vị. Nói về sự đồng hành giữa ba chị em, cô Sương cho biết: “Chúng tôi thường chia sẻ với nhau phương pháp giảng dạy, những điểm mới của giáo dục để kịp thời cập nhật và vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng học sinh trong những môi trường khác nhau”.

Niềm vui của cô Như Vũ trong ngày khai giảng cùng với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Người em Như Vũ từng được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2016 và gương điển hình tiên tiến của Trường THPT Bình Hưng Hòa giai đoạn 2020-2025. Trong 13 năm theo nghề, cô có 9 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, được UBND TPHCM tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2018-2019 và 2019-2020; có chín sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, được ban chấp hành Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa khen thưởng Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Ở hoạt động chuyên môn, cô Vũ tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay, Olympic tháng 4 và các kỳ thi cấp cụm chuyên môn. Cô còn được khen vì kết quả môn học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT có điểm trung bình cao hơn mức trung bình của thành phố; ba lần nhận giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM và tích cực tham gia hội thao toàn ngành.

Không có “công thức” chung cho mọi học sinh

Công tác tại ba trường, tiếp xúc những nhóm học sinh khác nhau, ba chị em vẫn thường trao đổi cách tổ chức bài học, xử lý tình huống sư phạm và vận dụng những điểm mới của chương trình. Theo các cô, kinh nghiệm không thể được áp dụng máy móc cho mọi lớp học. Mỗi trường có điều kiện khác nhau, mỗi lớp có đặc điểm riêng và mỗi học sinh cần một cách tiếp cận phù hợp. Điều họ chia sẻ với nhau vì thế không phải những “công thức” cố định, mà là cách quan sát, lắng nghe và linh hoạt trước từng hoàn cảnh.

Trong lớp có em học tốt, chủ động, nhưng cũng có em gặp trở ngại hoặc mắc sai sót của tuổi mới lớn. Phía sau mỗi biểu hiện có thể là hoàn cảnh gia đình hoặc áp lực tâm lý. Ba cô chọn chia sẻ, yêu thương thay vì vội vàng phán xét; xem mỗi tình huống là một bài học để hiểu học sinh hơn.

Nói về học trò trong ngày khai giảng, cô Như Vũ nhắn nhủ: “Tôi mong các em sớm hiểu được bản thân, nhận ra đam mê, nỗ lực học tập và nuôi khát vọng vươn lên. Hãy tiếp thu tri thức của nhân loại, hội nhập nhưng không hòa tan, hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc để có thể vươn xa nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc”.

CÔNG CHƯƠNG