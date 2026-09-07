Lâm Đồng: Hơn 860 học sinh trường nội trú dùng bữa ăn đầu tiên

Trưa 7-9, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức bữa ăn đầu tiên cho hơn 860 học sinh.

Dù là ngày đầu vận hành bếp ăn với số lượng học sinh lớn, nhưng các em xếp hàng trật tự để nhận phần cơm trưa. Thực đơn gồm cơm, rau, món mặn và tráng miệng.

Hơn 860 học sinh dùng bữa cơm đầu tiên tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (tỉnh Lâm Đồng)

Hiệu trưởng Nguyễn Kiến Huyên cho biết, các bữa ăn do cơ sở chuyên cung cấp suất ăn trường học thực hiện, đáp ứng nhu cầu phục vụ cùng lúc hàng trăm học sinh và thuận lợi cho công tác hậu cần.

Năm học này, trường có 30 lớp với 869 học sinh, gồm 393 học sinh nội trú và 476 học sinh bán trú buổi trưa. Trong đó, hơn 350 em là con em đồng bào dân tộc thiểu số như M'Nông, Tày, Nùng, Mường, Khmer, Ê Đê, Thái, Dao...

Các giáo viên trong trường cùng phối hợp hỗ trợ các em học sinh dùng bữa cơm trưa tại trường

Theo ông Nguyễn Kiến Huyên, nhà trường đặc biệt chú trọng chất lượng bữa ăn, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; thực hiện quản lý nguyên liệu đầu vào, chế biến, chia suất, định lượng, kiểm thực, lưu mẫu và giám sát bữa ăn theo quy định.

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