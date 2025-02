“Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bến Tre, các nhà khoa học, Mẹ Việt Nam anh hùng; các cô, các dì là đại biểu “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang”…

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Bến Tre

Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính tỉnh Bến Tre và trực tuyến đến các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước với khoảng 7.000 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận những đóng góp to lớn của các nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; các bà, các mẹ, các chị trong “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang”... đã tham gia đóng góp, hy sinh to lớn trong công cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do cho đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận sự hy sinh to lớn của "Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

“Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước của phụ nữ Việt Nam thành những hành động cách mạng cụ thể, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Những chiến công ấy đã làm cho lịch sử của phụ nữ Việt Nam vẻ vang hơn, xứng đáng với 8 chữ vàng do Đảng và Bác Hồ trao tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng phụ nữ ngày nay cần tiếp tục nỗ lực học tập, không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm, rèn luyện và nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, khẳng định bản lĩnh và vai trò dẫn dắt trên nhiều lĩnh vực như: sản xuất kinh doanh, đổi mới nông nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển xã hội.

Song song đó, chủ động trau dồi, phát triển kỹ năng số và ứng dụng công nghệ trong công việc để tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số; trang bị kiến thức về công nghệ, quản lý, kinh doanh và hội nhập quốc tế tự tin khẳng định vị thế của mình trong mọi lĩnh vực.

“Các cấp Hội phụ nữ cần tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ tài chính và cơ hội khởi nghiệp cho phụ nữ, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đẩy mạnh các hoạt động vận động chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ”, đồng chí Nghĩa đề nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan về các tư liệu lịch sử của "Đội quân tóc dài" và phong trào "Ba đảm đang"

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cho biết, từ phong trào Đồng khởi năm 1960 ở Bến Tre đã hình thành một “Đội quân tóc dài” - tập hợp những người phụ nữ giản dị trong đời thường nhưng can trường, dũng cảm trong chiến đấu, do Nữ tướng Nguyễn Thị Định lãnh đạo. Lực lượng này đã lôi cuốn hàng triệu phụ nữ miền Bắc thi đua sản xuất, công tác, đảm đang công việc gia đình; đồng thời sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng hậu phương vững chắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã gửi nhiều bài tham luận về vai trò, ý nghĩa của “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi, thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, minh chứng lịch sử nhằm tôn vinh, ghi nhận vai trò và những đóng góp quan trọng của “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đặc biệt là đúc kết những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử để vận dụng sáng tạo vào phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TÍN HUY