Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 10%

Sau 2 ngày làm việc, HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua 46 nghị quyết quan trọng, qua đó đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 10% trong giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng vững chắc, hành lang pháp lý thông thoáng để địa phương phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Ngày 12-10, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra phiên bế mạc.

HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua 46 nghị quyết quan trọng, các nhóm nghị quyết gồm: định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tài chính - ngân sách; đầu tư công - đất đai - quy hoạch; tổ chức bộ máy - biên chế, cán bộ; an sinh xã hội - y tế - giáo dục; khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; văn hóa - thể thao; nông nghiệp, phát triển nông thôn.

Năm 2026, Tây Ninh phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ, nâng cao năng suất lao động và tăng thu ngân sách. Tỉnh tập trung đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là các tuyến giao thông kết nối vùng, tạo không gian phát triển mới và thu hút đầu tư hiệu quả hơn. Cùng với đó là nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và cải thiện môi trường sống cho người dân...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn sớm triển khai, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, có kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ cho từng năm.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, khí thế mạnh mẽ đưa Tây Ninh phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới.

QUANG VINH