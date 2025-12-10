Nhộn nhịp Làng hoa Sa Đéc

Còn hơn 2 tuần nữa, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II chính thức khai mạc tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm này, người trồng hoa tại các Làng hoa Sa Đéc đang tất bật chăm sóc hoa, kiểng chuẩn bị phục vụ cho sự kiện và thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận tại Làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc), không khí lao động ở các nhà vườn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các hộ dân trồng hoa đang tất bật chăm sóc cho vụ hoa phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc và thị trường tết. Hàng trăm giỏ hoa trên giàn đã bắt đầu trổ bông, rực rỡ sắc màu.

Bên cạnh các loại hoa đang khoe sắc phục vụ lễ hội lớn nhất năm, còn có hàng ngàn cây bonsai, cây kiểng nghệ thuật, cây nội thất, cây ăn trái tạo hình, cây lá màu…

Ông Đoàn Hữu Nhiều, phường Sa Đéc cho biết, năm nay ông đã liên kết cung ứng hơn 100 giống hoa mới cho Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc. Hiện tại, các loại hoa đã chớm nở, đảm bảo khoe sắc đúng dịp.

“Mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi, ảnh hưởng đến quá trình ra hoa của một số giống, trong đó dừa cạn nhiều màu bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên, với kinh nghiệm hàng chục năm trồng hoa, chúng tôi đã tính toán thời gian xử lý ra hoa chính xác nên không có thiệt hại”, ông Nhiều nói.

30 hộ tại Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An cũng đang khẩn trương cắt tỉa, uốn cành, bón phân, tưới nước… cho khoảng 200.000 giỏ hoa các loại để phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc.

Ngoài ra, còn có khoảng 5.000 giỏ hoa để trang trí cổng và đường hoa dài 500m, tham gia hội thi trang trí cổng đường hoa đẹp, trang trí các cụm tiểu cảnh như lá cờ được xếp bằng hoa, phục vụ nhu cầu check-in của du khách…

Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An cho biết, năm nay triều cường và mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến công tác chăm sóc hoa. Tuy nhiên, người trồng hoa đã biết nâng giàn lên cao để không bị ngập nước và giăng lưới phía trên bảo vệ mặt hoa nên chất lượng hoa được đảm bảo, giữ vững thương hiệu hoa Sa Đéc. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cũng đã lắp đặt hệ thống tưới tự động giúp giảm bớt nhân công và chi phí.

Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, để thị trường hoa kiểng Sa Đéc ngày càng ổn định hơn, ngành chức năng sẽ kiểm soát chất lượng chưa đồng bộ, từ giống, quy trình trồng đến vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã đưa lên sàn thương mại điện tử Đồng Tháp nhiều sản phẩm hoa kiểng để giúp nông dân tiếp cận trực tiếp người mua; đồng thời chuẩn bị xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) phục vụ quản lý nông nghiệp hiện đại.

Làng hoa Sa Đéc hiện có 4.000 hộ sản xuất hoa, kiểng, diện tích gần 1.000 ha. Hoa phục vụ Festival năm nay sẽ có khoảng 140.000 giỏ, trong đó 30.000 giỏ cúc mâm xôi truyền thống; 22.400 giỏ cúc mâm xôi màu mới; 12.500 giỏ cúc pico và nhiều loại hoa khác như xác pháo, cúc tiger, hoa hồng, rau dừa…

Đối với thị trường tết 2026, Làng hoa Sa Đéc cung ứng ước khoảng 1,3 - 1,4 triệu giỏ hoa kiểng, chủ yếu là hoa cúc các loại và cúc mâm xôi màu.

