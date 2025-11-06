Giải đua ghe ngo tỉnh An Giang năm 2025 kết thúc với những màn tranh tài hấp dẫn

Với sự đầu tư, chuẩn bị tập luyện chu đáo, các đội ghe ngo đã cống hiến cho khán giả những màn tranh tài quyết liệt, các cuộc rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn.

Ban tổ chức trao giải cho các đội giành thành tích ở nội dung 1.200m nam. Ảnh: NAM KHÔI

Sau gần 2 ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính, trưa 6-11, Giải đua ghe ngo tỉnh An Giang năm 2025 đã chính thức khép lại với phần trao thưởng cho các đội đoạt thành tích cao ở nội dung 1.200m nam.

Đây là sự kiện thể thao hấp dẫn nhất trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025, do UBND tỉnh tổ chức tại xã Gò Quao, từ ngày 4 đến 6-11.

Giải đua ghe ngo năm nay có sự góp mặt của khoảng 4.000 huấn luyện viên, vận động viên nam và nữ, với 57 lượt ghe ngo thi đấu ở 3 nội dung: 800m nam, 1.200m nam và 800m nam - nữ phối hợp. Ngày 5-11, đã diễn ra các nội dung thi đấu ở cự ly 800m nam và 800m nam - nữ phối hợp.

Ước tính, các hoạt động của ngày hội thu hút khoảng 200-250 ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh tham dự. Ảnh: NAM KHÔI

Ở nội dung thi đấu 1.200m nam, có 22 đội ghe ngo tranh tài, được chia làm 6 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra 6 đội nhất của mỗi bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để bước vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Kết quả, giải Nhất đã thuộc về đội ghe ngo chùa Láng Cát, phường Rạch Giá. Đội ghe ngo chùa Tổng Quản, xã Định Hòa giành hạng Nhì; hạng Ba là đội ghe ngo chùa Giồng Đá, xã Giồng Riềng.

Theo đánh giá của ban tổ chức, với sự đầu tư, chuẩn bị tập luyện chu đáo, trình độ chuyên môn đồng đều, các đội tham dự mùa giải năm nay đã cống hiến cho khán giả những màn tranh tài quyết liệt, các cuộc rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn.

NAM KHÔI