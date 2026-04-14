Hoàn thành giải phóng mặt bằng đoạn mở rộng quốc lộ 91 trước tháng 6-2026

Ngày 14-4, tại buổi họp báo quý 1-2026, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km 0 - Km 7) trong tháng 6-2026.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 13-4, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) đã chi trả cho 727/1.095 hộ dân bị ảnh hưởng (chiếm 66,12%). Trong đó, 461 hộ đã bàn giao mặt bằng, với tổng chiều dài 7.382/14.086m (đạt trên 52,4%).

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, tiến độ dự án đang bị chậm chủ yếu do mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu thi công. Trong đó, mặt bằng bàn giao chia thành nhiều đoạn nhỏ, không liên tục, gây khó khăn trong triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các mũi thi công. Do đó, Sở đề nghị cần tổ chức bàn giao mặt bằng liên tục với chiều dài tối thiểu 400 – 500m để tạo thuận lợi trong thi công.

Hiện chủ đầu tư đã ký hợp đồng với liên danh các nhà thầu thi công giá trị hơn 1.547 tỷ đồng và hợp đồng giám sát hơn 9,83 tỷ đồng, thế nhưng lũy kế giá trị thực hiện các gói thầu đến nay chỉ đạt 2,51%. Nguyên nhân chính là gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ và các đơn vị, địa phương liên quan phải hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 6-2026. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền thì phải báo cáo ngay về UBND thành phố xem xét giải quyết dứt điểm, kịp thời.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 dài 7,04km, dọc theo sông Hậu, tổng mức đầu tư là hơn 7.237 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 4 phường (Cái Khế, Ninh Kiều, Bình Thủy và Thới An Đông). Trong đó, tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng gần 7ha, số hộ, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng là 1.099 trường hợp (có 78 tổ chức). Dự án được khởi công ngày 22-9-2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Đây là công trình giao thông trọng điểm của TP Cần Thơ nhằm gỡ nút thắt hạ tầng, kết nối giao thông an toàn và đồng bộ. Ngoài ra, dự án còn giúp hiện đại hóa đô thị, giảm ùn tắc, chống ngập và tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho Cần Thơ và ĐBSCL.

