Bị trừ 6 điểm vì dừng xe trên làn khẩn cấp cao tốc bay flycam

Ngày 5-10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ-đường sắt - Cục CSGT) vừa mời làm việc đối với tài xế có hành vi dừng ô tô trên cao tốc để bay flycam, quay hình đăng trên mạng xã hội.

N.T.A. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh dừng xe trên làn khẩn cấp cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ để bay flycam…

Qua xác minh, cho thấy, lúc 8 giờ ngày 2-10, anh N.T.A. (sinh năm 1991, trú tại Vĩnh Long) điều khiển ô tô mang BKS 64A-140.XX đi trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đến Km122+900, anh T.A. dừng xe ở điểm dừng khẩn cấp trên cao tốc, sau đó dùng flycam ghi lại hình ảnh cảnh vật xung quanh để đăng lên TikTok cá nhân.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã mời anh N.T.A. đến làm việc. Tại cơ quan công an, anh T.A. cho biết, lý do dừng xe ghi hình là thấy khung cảnh đẹp nên muốn lưu giữ lại khoảng khắc này.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, anh N.T.A. đã nhận thức được hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc và xin chấp hành việc xử lý theo quy định.

Các đơn vị chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với lỗi "Dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định". Anh N.T.A. sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo, làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc (bao gồm cả làn dừng xe khẩn cấp cách quãng) chỉ dành cho các xe bị sự cố hoặc các trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng, đỗ xe và khi dừng, đỗ phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; không được dừng, đỗ xe tùy tiện trên đường cao tốc. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

NGỌC PHÚC