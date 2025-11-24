An Giang: Xử phạt hơn 200 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông thủy

215 phương tiện kinh doanh vận tải đường thủy bị lập biên bản trong đợt ra quân kiểm tra, chủ yếu là vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Chiều 24-11, Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh An Giang), cho biết sau gần một tuần ra quân kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính 215 phương tiện kinh doanh vận tải.

Các lỗi vi phạm gồm: chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; không có giấy chứng nhận đăng ký, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; số đăng ký bị che khuất, tự ý hoán cải phương tiện; máy trưởng không có mặt trong ca làm việc… Trong đó, hành vi vi phạm chủ yếu là phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn (201 trường hợp).

Đợt ra quân bắt đầu từ ngày 20-11, tập trung tuần tra, kiểm tra, xử lý tại những tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi có lưu lượng phương tiện hoạt động vận tải hàng hóa cao. Cùng với đó là các khu vực cảng, bến thủy nội địa, bến khách du lịch, bến khách ngang sông, nơi có tình hình phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh An Giang kiểm tra phương tiện chở cát. Ảnh: NAM KHÔI

Thượng tá Nguyễn Văn Trường cho biết thêm từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường thủy, khiến 5 người chết, 2 người bị thương. So với cùng kỳ giảm cả 3 tiêu chí: giảm 4 vụ, giảm 5 người chết, giảm 1 người bị thương.

Dịp cuối năm, dự báo lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy sẽ tăng; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ phương tiện đưa rước khách du lịch, bến đò ngang sông (đặc biệt tuyến sông Hậu) chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy...

NAM KHÔI