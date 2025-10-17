Dự kiến quý 3-2026, xây dựng đường hành lang ven biển Trà Vinh

Ngày 17-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Dự án Xây dựng tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Dự kiến quý 3-2026 xây dựng tuyến hành lang ven biển Trà Vinh

Theo đó, dự án do UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan chủ quản, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Dự án nhằm mở rộng không gian phát triển về hướng biển, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế thủy sản, du lịch, năng lượng, công nghiệp; nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên biển, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Dự án có tổng chiều dài tuyến đường là 60,7km, trong đó xây dựng mới 56,1km đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11m, nền đường 12m, một số đoạn mở rộng 4 làn xe; xây dựng cầu Cửa Cung Hầu dài 4,6km. Tuyến đi qua các xã Long Hòa, Mỹ Long, Cầu Ngang, Hiệp Mỹ, Ngũ Lạc, Long Hữu, Nhị Trường, Long Hiệp, Tập Sơn, Hùng Hòa và phường Duyên Hải.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 7-2-2024, và HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 3-4-2025. Hiện nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị trình thẩm định, làm cơ sở phê duyệt trong quý 4-2025. Dự kiến, quý 2-2026 sẽ ký Hiệp định vay với ADB và quý 3-2026 khởi công xây dựng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cảm ơn sự đồng hành của ADB và khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với ADB, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo dự án triển khai đúng quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển.

TÍN HUY