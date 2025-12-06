TP Cần Thơ: Khẩn trương thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91

Ngày 6-12, đội ngũ công nhân trên công trường dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 trên địa bàn TP Cần Thơ đã khẩn trương thi công các đoạn đường đã bàn giao mặt bằng.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91

Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7), được HĐND TP Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQHĐND, với quy mô đầu tư toàn tuyến khoảng 7,04km, tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.240,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khảo sát dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91

Dự án sau khi hoàn thành đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận lợi trên toàn tuyến quốc lộ 91, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố và vùng lân cận, chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố, chống ngập do triều cường, mưa lớn, nâng cao đời sống của người dân.

Đội ngũ công nhân khẩn trương thi công trên công trường Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91

Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đi qua địa bàn các phường: Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông, tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án khoảng 1.083 trường hợp, trong đó có 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án.

“Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương đang tập trung, nỗ lực thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nhằm triển khai thực hiện dự án theo kịp tiến độ, đồng thời phải đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống, sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng dự án”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã quan tâm thống nhất thực hiện các chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống, sản xuất của người sử dụng đất, nhà, công trình bị thu hồi, đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công trên công trường

Trao đổi về tình hình triển khai dự án, ông Lê Nhựt Thủ, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án 2 (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ) cho biết: Ngay từ khi khởi công vào ngày 22-9-2025, Ban đã chỉ đạo các nhà thầu huy động tổng lực máy móc, thiết bị và nhân lực để chia thành nhiều mũi thi công đồng loạt. Đây là dự án có quy mô lớn, đi qua khu vực trung tâm thành phố có mật độ dân cư và phương tiện tham gia giao thông rất cao.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là dự án có tới 1.087 trường hợp bị ảnh hưởng, khiến mặt bằng thi công không liên tục, bị ngắt quãng. Trước thách thức này, Ban Quản lý dự án cùng tư vấn giám sát và các nhà thầu đã chủ động áp dụng chiến thuật "có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó".

Hiện tại, các nhà thầu không chỉ làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật mà còn tăng ca, làm thêm giờ vào buổi tối tại các xưởng đúc cấu kiện.

Đội ngũ công nhân thi công mở rộng quốc lộ 91 trong ngày 6-12

Các đơn vị chức năng thi công đoạn đã bàn giao mặt bằng

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, một hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án tại phường Bình Thủy cho biết: ngay khi có chủ trương, gia đình đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục pháp lý, đo đạc và kiểm đếm. Không riêng gì gia đình tôi, bà con nhân dân sống trên quốc lộ 91 đều rất vui mừng và đồng thuận khi nghe tin mở rộng đường. Hiện tại, gia đình đã hoàn tất hồ sơ và đang trong thời gian chờ áp giá đền bù.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: để khẩn trương triển khai thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trước ngày 31-12-2025.

Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án thống nhất với chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án, phối hợp tốt, kịp thời với hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trong việc đo đạc, kiểm đếm, cho ý kiến đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để việc triển khai thực hiện dự án theo kịp tiến độ quy định.

Ngày 3-12, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng đã ký công văn về Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7). Theo đó, về chính sách tái định cư: Thực hiện theo quy định hiện hành (bao gồm giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư). Về chính sách hỗ trợ giá trị bồi thường về đất (loại đất trồng cây lâu năm): thống nhất mức hỗ trợ tối đa 90% cho các trường hợp sử dụng đất gốc; mức hỗ trợ tối đa 60% cho các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gốc.

VĨNH TƯỜNG