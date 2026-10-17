Hơn 1.000 người tham gia ngày hội việc làm số tại phường Tân Thành

Ngày hội việc làm số phường Tân Thành năm 2026 thu hút hơn 1.000 người tham gia, kết hợp tư vấn tuyển dụng, hướng nghiệp, học nghề với hướng dẫn kỹ năng số và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 17-10, UBND phường Tân Thành, TPHCM tổ chức ngày hội việc làm số năm 2026 với chủ đề “Kết nối việc làm – Phát triển kỹ năng số – Kiến tạo tương lai”.

Người tham gia chủ yếu là học sinh, sinh viên. Chương trình có sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng và cơ sở giáo dục, đào tạo.

Lãnh đạo phường Tân Thành tham quan các gian hàng. Ảnh: QUANG VŨ

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, nhấn mạnh chương trình nhằm kết nối doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với người lao động tìm kiếm việc làm, giúp người lao động tiếp cận thông tin, lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, trình độ và nguyện vọng.

Lãnh đạo phường Tân Thành và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tham dự ngày hội. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đồng chí Huỳnh Thị Phúc, lựa chọn ngành học, nghề nghiệp cần dựa trên năng lực học tập, sở trường, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Thông tin tại ngày hội giúp học sinh, sinh viên có thêm cơ sở cân nhắc con đường học tập, lập nghiệp, hạn chế lựa chọn theo cảm tính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc ngày hội. Ảnh: QUANG VŨ

Ngày hội có 23 gian hàng. Các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề trực tiếp giới thiệu chương trình đào tạo, ngành nghề và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Bên cạnh tư vấn, tuyển dụng trực tiếp, chương trình bố trí các khu vực tư vấn tuyển sinh, học nghề, chuyển đổi nghề; phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, vay vốn học nghề, giải quyết việc làm và làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Robot AI phục vụ hành chính công của VNPT được giới thiệu tại ngày hội. Ảnh: QUANG VŨ

Tại 6 trạm tư vấn, người dân được hướng dẫn sử dụng thuế điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng. Người tham gia còn được trải nghiệm AI, tìm hiểu ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Học sinh tìm hiểu cơ hội việc làm để định hướng lựa chọn ngành học, nghề nghiệp. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ