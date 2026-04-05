HUFLIT Career Fair 2026: kết nối 84 doanh nghiệp, gần 2.900 cơ hội việc làm cho sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) vừa phối hợp cùng Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, Công ty Cổ phần Việc Làm 24H tổ chức sự kiện HUFLIT Career Fair 2026 tại cơ sở Hóc Môn. Sự kiện thu hút hơn 5.000 sinh viên tham gia, kết nối 84 doanh nghiệp (35 doanh nghiệp có mặt trực tiếp tại ngày hội và hơn 40 doanh nghiệp kết nối qua mạng lưới trang web giới thiệu thông tin tuyển dụng dành cho sinh viên HUFLIT), qua đó mang đến gần 2.900 cơ hội thực tập, việc làm.

Không chỉ dừng lại ở quy mô, HUFLIT Career Fair năm nay diễn ra trong thời điểm nhiều ngành nghề đang tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số và xu hướng tuyển dụng linh hoạt. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với sinh viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, từ kỹ năng chuyên môn đến khả năng thích ứng và định vị bản thân trong môi trường làm việc liên tục thay đổi.

Sinh viên chủ động “bắt sóng” yêu cầu tuyển dụng mới

Với chủ đề “Hải trình khát vọng: Bắt sóng cơ hội – Vững bước sự nghiệp”, chương trình được thiết kế theo hướng tăng cường trải nghiệm và tính thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với những yêu cầu tuyển dụng đang thay đổi. Các hoạt động như góp ý CV 1:1 cùng chuyên gia nhân sự, workshop “Giải mã bản thân: Chinh phục nhà tuyển dụng bằng DISC” không chỉ hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ mà còn giúp sinh viên nhận diện rõ hơn năng lực cá nhân trong tương quan với nhu cầu doanh nghiệp.

Khu vực gần 40 gian hàng tuyển dụng trực tiếp tiếp tục là điểm nhấn, nơi sinh viên có thể trao đổi, tìm hiểu và “thử sức” với quy trình tuyển dụng thực tế. Đồng thời, nền tảng tuyển dụng trực tuyến HUFLIT Career Hub kết hợp cùng hệ sinh thái của Việc Làm 24H góp phần mở rộng khả năng tiếp cận cơ hội việc làm theo hướng linh hoạt, phù hợp với xu hướng số hóa trong tuyển dụng hiện nay.

Thông qua việc kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp và nền tảng số, HUFLIT Career Fair 2026 không chỉ hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội mà còn giúp hình thành tư duy chủ động thích ứng – yếu tố ngày càng được doanh nghiệp đánh giá cao trong bối cảnh thị trường lao động biến động.

Khẳng định vai trò “cầu nối” của nhà trường

Sự tham gia của 84 doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực như hàng không, công nghệ thông tin, tài chính – ngân hàng, logistics, BPO, FMCG, nhà hàng – khách sạn… cho thấy xu hướng doanh nghiệp ngày càng chủ động tiếp cận nguồn nhân lực từ sớm. Trong đó có nhiều đơn vị quy mô lớn và uy tín như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Transcosmos Việt Nam, LOTTE Việt Nam, FPT Software…

Anh Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM nhận định, trong bối cảnh cạnh tranh việc làm gia tăng, các hoạt động kết nối như HUFLIT Career Fair đóng vai trò quan trọng trong việc giúp sinh viên tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp ngay từ khi còn học đại học. Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Kim Cúc, Giám đốc Khối khách hàng Doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Việc Làm 24H, đơn vị đồng tổ chức ngày hội cũng cho rằng việc ứng dụng công nghệ và các nền tảng số của HUFLIT đang góp phần rút ngắn quá trình tìm việc, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận ứng viên phù hợp nhanh chóng hơn.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng HUFLIT chia sẻ: “Ngày hội Tuyển dụng – HUFLIT Career Fair 2026 không chỉ là một sự kiện tuyển dụng thông thường. Đây là một ngày hội của cơ hội, của kết nối, của niềm tin vào tương lai. Đây là nơi mà giảng đường gặp gỡ thị trường lao động, nơi tri thức gặp gỡ thực tiễn, nơi khát vọng tuổi trẻ gặp gỡ những bến bờ nghề nghiệp mới. HUFLIT luôn xem mối quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp là một phần không thể thiếu trong chiến lược đào tạo. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa đại học và doanh nghiệp không chỉ giúp sinh viên có cơ hội thực tập và việc làm, mà còn giúp nhà trường hiểu rõ hơn thế giới đang vận động ra sao để đổi mới chương trình, phương pháp và chất lượng đào tạo”.

Việc duy trì và mở rộng quy mô HUFLIT Career Fair qua các năm cho thấy định hướng rõ ràng của Nhà trường trong việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sinh viên toàn diện, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn. Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, những mô hình kết nối như vậy được xem là một trong những giải pháp giúp sinh viên nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hơn trên hành trình nghề nghiệp.