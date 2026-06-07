Ngày hội việc làm dành cho sinh viên luật

Sáng 7-6, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức Ngày hội việc làm - Ulaw Career Day lần I năm 2026 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân cựu sinh viên Ulaw.

Sinh viên nghe tư vấn tại ngày hội việc làm

Ngày hội thu hút hàng ngàn sinh viên và hơn 20 doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp tham gia.

Sinh viên được chuyên gia nhân sự tư vấn tối ưu hóa hồ sơ xin việc; phỏng vấn mô phỏng trực tiếp cùng các tổ chức hành nghề luật và doanh nghiệp; kết nối cơ hội việc làm thực tế thuộc đa dạng lĩnh vực (pháp luật, quản trị, tài chính, nhân sự, truyền thông...).

Theo TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, đây không đơn thuần là một ngày hội tuyển dụng, mà còn là diễn đàn kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa cựu sinh viên với sinh viên, giữa chương trình đào tạo với yêu cầu thực tiễn, giữa khát vọng nghề nghiệp của người học với cơ hội phát triển trong xã hội.

“Tôi mong rằng qua ngày hội, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường, nhận diện điểm mạnh, điểm cần hoàn thiện của bản thân, từ đó chuẩn bị nghiêm túc hơn cho hành trình tương lai”, TS Lê Trường Sơn gửi gắm.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng cùng PGS-TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Doanh nhân cựu sinh viên

Trong khuôn khổ chương trình, Câu lạc bộ Doanh nhân cựu sinh viên Ulaw chính thức ra mắt; được kỳ vọng sẽ là cầu nối thúc đẩy đào tạo, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và huy động nguồn lực xã hội đồng hành cùng nhà trường.

Trường ĐH Luật TPHCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Apex Media

Dịp này, Trường ĐH Luật TPHCM cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) chiến lược với Công ty TNHH Apex Media, cam kết phối hợp triển khai các mảng công tác trọng tâm như: tư vấn chiến lược thương hiệu và truyền thông; tư vấn quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ; chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu; tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng thực tiễn và kết nối cơ hội thực tập, việc làm chất lượng cho sinh viên.

CẨM TUYẾT