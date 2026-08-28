Các đại biểu bấm nút khai trương đoàn tàu “Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới”

Hành trình dài khoảng 190km, kết nối các điểm đến nổi bật như Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đồng Hới và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đoàn tàu gồm 8 toa, trong đó có 5 toa ghế xoay chiều, một toa VIP 24 chỗ, toa cộng đồng phục vụ biểu diễn dân gian, ẩm thực, giới thiệu đặc sản và toa dịch vụ giải trí đa năng lần đầu được ngành đường sắt đưa vào khai thác.

Bên trong đoàn tàu “Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới”

Đôi tàu HQ1/HQ2 trên tuyến Huế - Thọ Lộc được kỳ vọng tăng kết nối du lịch, dịch vụ giữa các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho biết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ ngành đường sắt và doanh nghiệp trong quá trình vận hành, khai thác sản phẩm du lịch này.

Khai trương đoàn tàu “Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới”

Trong tuần khai trương từ ngày 29-8 đến 5-9, hành khách được giảm đến 50% tất cả hạng vé. Từ ngày 6-9 đến hết năm 2026, vé chiều đi giảm 15% và giảm thêm 10% đối với hành khách mua vé lượt về.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG