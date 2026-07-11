Người tiêu dùng chuộng trái cây nhập khẩu nhờ giá cả cạnh tranh

Ngày 11-7, theo ghi nhận của phóng viên, các siêu thị tại TPHCM bày bán nhiều loại trái cây nhập khẩu như kiwi, nho, táo, cam… thu hút người tiêu dùng.

Người dân mua trái cây nhập khẩu tại một siêu thị ở TPHCM

Bà Phan Bảo Thy, Giám đốc truyền thông Hệ thống siêu thị thực phẩm Kingfoodmart cho hay, sức mua ở nhóm trái cây nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026, nổi bật là các sản phẩm đến từ New Zealand, Australia, Mỹ, Hàn Quốc và Nam Phi.

Người tiêu dùng TPHCM không chỉ mua trái cây nhập khẩu vào các dịp lễ, tết, mà dần xem đây là lựa chọn thường xuyên, nhờ chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng và giá thành ngày càng hợp lý.

"Tùy từng mùa vụ và xuất xứ, giá bán của một số dòng kiwi, cherry, việt quất, táo, nho… giảm khoảng 5-15%, giúp người tiêu dùng tiếp cận với mức giá cạnh tranh hơn trước", bà Thy cho hay.

Người dân mua trái cây nhập khẩu tại một siêu thị ở phường An Hội Tây (TPHCM)

Tương tự, tại các chợ truyền thống như chợ An Nhơn (phường An Nhơn), chợ Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa), chợ Xóm Mới (phường An Hội Đông)… người tiêu dùng cũng dễ dàng mua được các loại trái cây nhập khẩu.

Bà Nguyễn Thị Hà, tiểu thương chợ An Nhơn, cho biết, mặc dù trái cây trong nước đang vào mùa, rất rẻ, nhưng người tiêu dùng vẫn tìm mua các loại quả mà Việt Nam không có, hoặc không đủ cung ứng như kiwi, nho, táo, cherry… Vì vậy, tiểu thương phải nhập khẩu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Theo bà Hà, hiện giá trái cây nhập khẩu đã "mềm" hơn và nguồn nhập khẩu cũng phong phú.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiều loại trái cây từ Mỹ, Hàn Quốc, Nam Phi, New Zealand... nhập nhiều về các siêu thị ở TPHCM

Theo số liệu từ Bộ NN-MT, 6 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu rau, củ, quả vào Việt Nam đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp lớn nhất các mặt hàng này cho Việt Nam. Các thị trường như Mỹ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nam Phi đang cung ứng nhiều dòng trái cây cao cấp cho hệ thống siêu thị và chuỗi hàng hóa sạch tại các thành phố lớn của Việt Nam.

ĐỨC TRUNG