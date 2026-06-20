Từ 18-6, sự kiện "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu sang Trung Quốc" - "Trái cây ASEAN hội tụ tại Quảng Tây" năm 2026 chính thức khởi động tại Nam Ninh, Trung Quốc.

Sự kiện "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu sang Trung Quốc" - "Trái cây ASEAN hội tụ tại Quảng Tây" năm 2026 diễn ra tại Nam Ninh, Trung Quốc

Dự lễ khởi động có ông Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; ông Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; ông Loro Horta, Đại sứ Timor-Leste tại Trung Quốc.

Trái cây ASEAN hội tụ tại Quảng Tây

Tại buổi lễ, ông Vi Thao nhấn mạnh, Trung Quốc và ASEAN núi sông liền một dải, tình hữu nghị thắm thiết, có lịch sử lâu đời. Từ đầu năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm với lãnh đạo các nước ASEAN sang thăm Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Lào và Myanmar, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về việc làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Sự kiện "Trái cây ASEAN hội tụ tại Quảng Tây" không chỉ một "bữa tiệc trái cây" thơm ngon, mà còn là sự kiện hợp tác hướng tới tương lai cùng có lợi.

Ông Vi Thao bày tỏ mong muốn cùng các bên liên tục tối ưu hóa môi trường thương mại xuyên biên giới, xây dựng nền tảng kết nối hiệu quả để nông sản chất lượng cao của ASEAN tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Cùng với đó, các bên tăng cường trao đổi và hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số; tích cực thúc đẩy "kết nối cứng" về cơ sở hạ tầng và "kết nối mềm" về quy tắc, tiêu chuẩn, xây dựng chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp xuyên biên giới, đóng góp tốt hơn vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - ASEAN ngày càng gắn kết.

"Trái cây ASEAN hội tụ tại Quảng Tây" không chỉ một "bữa tiệc trái cây" thơm ngon mà còn là sự kiện hợp tác hướng tới tương lai cùng có lợi.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, sự kiện này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với việc làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

Đại sứ hy vọng, Quảng Tây và Việt Nam đẩy nhanh hợp tác kết nối đường sắt, đường bộ, đường biển và logistics, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh, tiếp tục thông suốt các kênh lưu thông để sản phẩm của Việt Nam và các nước ASEAN vào thị trường Trung Quốc, nâng cao hiệu quả thông quan, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới... Qua đó, góp phần thúc đẩy thịnh vượng và phát triển chung của khu vực.

P.V