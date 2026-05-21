Đã tìm thấy hai nạn nhân trong vụ sạt lở đá ở Thanh Hóa

Trưa 21-5, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng.

Khu vực hiện trường vụ sạt lở đá
Hai thi thể nạn nhân gồm: L.V.Q. (sinh năm 1989) và N.V.N. (sinh năm 1988), cùng trú tại tỉnh Lào Cai.

Sau khi tìm thấy, đưa ra khỏi hiện trường, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình, đưa về quê để tổ chức lễ mai táng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường

Trước đó, tối 20-5, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy nạn nhân L.V.T. (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Lào Cai), đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở nghiêm trọng này.

Các lực lượng triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 20-5, tại khu vực mỏ khai thác đá địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các công nhân L.V.T., L.V.Q., và N.V.N., đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ khối lượng lớn đất, đá từ trên núi sạt lở xuống, khiến 3 người bị vùi lấp.

Ngay trong đêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường, cùng lãnh đạo công an tỉnh, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Nhiều lực lượng, phương tiện, máy móc chuyên dụng được huy động đến hiện trường để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Mặc dù thời tiết có mưa, hiện trường tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, song các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì công tác tìm kiếm với tinh thần khẩn trương, quyết tâm.

DƯƠNG QUANG

