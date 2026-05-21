Thanh Hóa: Sạt lở đá làm 1 người tử vong, 2 người chưa tìm thấy

Sáng 21-5, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở núi đá.

Khu vực hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 20-5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các ông: L.V.T. (sinh năm 1986), L.V.Q. (sinh năm 1989) và N.V.N. (sinh năm 1988), cùng trú tại tỉnh Lào Cai, đang lao động tại khu vực chân núi thì bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Bước đầu xác định một người đã tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người còn lại chưa tìm thấy. Tại hiện trường khu vực mỏ vẫn đang tiếp tục xuất hiện nguy cơ sạt lở đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn... Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực mỏ và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và cơ quan chức năng chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngay trong đêm 20-5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn về việc Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn. Giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục, khẩn trương tổ chức cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân mất tích, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ. Đồng thời, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ngay sau khi có kết quả điều tra ban đầu để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động, bảo vệ môi trường tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn; kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30-5.

Giao UBND xã Cẩm Tú phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh, các lực lượng chức năng và Công ty TNHH Anh Tuấn tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn; đồng thời, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Thanh Hóa triển khai cứu hộ cứu nạn trong đêm. Ảnh: Công an Thanh Hóa

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn; thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân. Đồng thời, rà soát toàn bộ quy trình khai thác, các điều kiện bảo đảm an toàn lao động tại mỏ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc tương tự trong khu vực mỏ của đơn vị.

DƯƠNG QUANG