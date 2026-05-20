Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai học sinh dũng cảm cứu người

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen cho hai học sinh ở Trường THPT Tân Kỳ 3, tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho em Đặng Bá Tuấn Anh và Nguyễn Viết Huy

Ngày 20-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen cho hai em Đặng Bá Tuấn Anh (học sinh lớp 10A4), Nguyễn Viết Huy (học sinh lớp 12A8), Trường THPT Tân Kỳ 3, xã Tân An, tỉnh Nghệ An, vì có hành động dũng cảm cứu người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 25-4, trên đường đến Trường THPT Tân Kỳ 3, khi đi qua cầu treo An Ngãi bắc qua sông Con (nối xã Nghĩa Hành và xã Tân An, tỉnh Nghệ An), hai em Đặng Bá Tuấn Anh và Nguyễn Viết Huy phát hiện một nữ sinh lớp 11 đang chới với dưới sông Con.

Ngay lập tức, bất chấp nguy hiểm, em Anh và Huy đã nhảy xuống sông khi dòng nước đang chảy xiết, kịp thời tiếp cận đưa được nạn nhân lên bờ an toàn.

DƯƠNG QUANG