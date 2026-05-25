Tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh lớp 9 cứu người trên biển

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen cho nam sinh lớp 9 tại Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao bằng khen cho em Chu Văn Tuấn Vũ

Chiều 25-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời trao tặng bằng khen của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho em Chu Văn Tuấn Vũ (học sinh lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, chiều 15-5, một nhóm em nhỏ trú tại thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa, rủ nhau ra khu vực biển gần nhà để vui chơi và tắm. Trong lúc tắm biển, do sóng lớn và nước sâu, hai em (sinh năm 2018 và sinh năm 2015) không may bị sóng cuốn ra xa bờ, chới với, nguy hiểm đến tính mạng.

Khi phát hiện sự việc, em Chu Văn Tuấn Vũ và ông Phạm Văn Dần (sinh năm 1962, trú tại thôn Rạng Đông) đã nhanh chóng lao ra biển, kịp thời đưa các em vào bờ an toàn.

DƯƠNG QUANG