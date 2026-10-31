Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành bàn giao 140 thùng rác sinh hoạt

Đầu tư hàng trăm thùng đựng rác sinh hoạt để khuyến khích người dân bỏ rác đúng nơi, Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành (TPHCM) góp phần đưa nếp sống xanh vào từng tuyến đường, khu dân cư.

Ngày 31-10, Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành tổ chức bàn giao công trình “Thùng đựng rác thải sinh hoạt văn minh, thân thiện với môi trường” tại tuyến đường Lê Đức Thọ (khu phố 5) và tuyến đường ngã ba Nông Trường - Tóc Tiên (khu phố 2).

140 thùng đựng rác thải sinh hoạt được Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành bàn giao cho các khu phố. Ảnh: QUANG VŨ

Đây là mô hình “Dân vận khéo” năm 2026 do hội triển khai, hướng đến cải thiện điều kiện thu gom rác thải, hạn chế tình trạng vứt rác không đúng nơi, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sạch đẹp.

Công trình có quy mô 140 thùng đựng rác thải sinh hoạt với tổng kinh phí gần 35 triệu đồng, từ nguồn kinh phí hoạt động của hội và sự đóng góp của cán bộ, hội viên cựu chiến binh.

Mô hình “Dân vận khéo” do Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành triển khai, hướng đến cải thiện điều kiện thu gom rác thải. Ảnh: QUANG VŨ

Việc đưa những thùng rác vào sử dụng tại các tuyến đường không chỉ bổ sung phương tiện thu gom rác, mà còn tạo điều kiện để người dân hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh chung, cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ môi trường sống.

Từ một công trình dân vận gần gũi, Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động cộng đồng, góp phần xây dựng những tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

QUANG VŨ