Sức sống cơ sở

Phường Tân Thành vận động được hơn 289 triệu đồng chăm lo cho người nghèo

SGGPO

Hơn 289 triệu đồng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phường Tân Thành (TPHCM) đóng góp ngay tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Sáng 2-11, sau lễ chào cờ đầu tuần, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành tổ chức phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Hoạt động nhằm kêu gọi sự chung tay về vật chất, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

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Cán bộ, công chức, viên chức phường Tân Thành hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Ảnh: QUANG VŨ

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tiếp nhận hơn 289 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Đây là nguồn lực thiết thực, thể hiện sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với công tác chăm lo người nghèo, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

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Lãnh đạo phường Tân Thành tiếp nhận các nguồn ủng hộ quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Ngọc Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành chia sẻ, với sự chung tay của cộng động sẽ góp phần tiếp thêm nguồn lực để địa phương chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng yếu thế, giúp họ vơi bớt gánh nặng cuộc sống, có thêm động lực ổn định sinh kế và vươn lên.

QUANG VŨ

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