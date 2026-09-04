Hà Nội: Cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng phòng hộ ở xã Kim Anh

Sáng 4-9, UBND xã Kim Anh (TP Hà Nội) huy động hơn 70 người cùng phương tiện, máy móc tổ chức cưỡng chế, khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 8 giờ cùng ngày, lực lượng công an và các lực lượng chức năng của xã Kim Anh có mặt tại hiện trường, cưỡng chế các công trình vi phạm. Hàng loạt máy móc, phương tiện được huy động phục vụ việc tháo dỡ công trình vi phạm.

Khu vực công trình vi phạm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Công trình đầu tiên bị cưỡng chế là quần thể mang tên SOLARA ĐỒNG ĐÒ của ông Nguyễn Văn Thắng (44 tuổi, trú tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh).

Theo kết quả kiểm tra trước đó, khu đất có diện tích khoảng 1.000 m², trên đất có nhiều công trình vi phạm, gồm nhà 3 tầng, bể bơi, sân pickleball và một số hạng mục phục vụ hoạt động lưu trú, vui chơi.

Tại hiện trường, đại diện UBND xã Kim Anh công bố quyết định cưỡng chế, yêu cầu ông Nguyễn Văn Thắng khắc phục hậu quả do có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Lãnh đạo UBND xã Kim Anh trực tiếp chỉ đạo công tác cưỡng chế công trình vi phạm trên địa bàn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Chủ công trình phải phá dỡ các hạng mục vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu và trả lại hiện trạng đất trước thời điểm xảy ra vi phạm.

Trước thời điểm lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, chủ công trình đã huy động máy xúc tháo dỡ một phần công trình, thu hồi vật liệu và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, các hạng mục còn lại vẫn phải tiếp tục được UBND xã Kim Anh tổ chức phá dỡ theo quyết định cưỡng chế.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh, trực tiếp chỉ huy lực lượng thực hiện cưỡng chế.

Các phương tiện thực hiện việc cưỡng chế tại công trình vi phạm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ngoài công trình SOLARA ĐỒNG ĐÒ, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục cưỡng chế 2 công trình khác là Homestay Huy Hoàng của bà Phạm Thị Thanh Bình (gồm 12 hạng mục, trong đó có 9 công trình khung sắt, bể bơi, sân bê tông); công trình của ông Nguyễn Trí Dũng (gồm 3 công trình với tổng diện tích hơn 198 m²), nằm trong thung lũng gần hồ Đồng Đò.

Ngoài ra, UBND xã Kim Anh cũng sẽ tổ chức cưỡng chế công trình của ông Nguyễn Văn Hòa (cựu trưởng thôn Minh Tân) với diện tích vi phạm là 154 m².

Theo UBND xã Kim Anh, việc tổ chức cưỡng chế, khắc phục hậu quả nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, góp phần ổn định tình hình tại địa phương. Sau khi hoàn tất cưỡng chế, xã sẽ bàn giao hiện trạng cho cấp ủy, lãnh đạo thôn Thái Vụ để thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các hộ dân liên quan, tránh phát sinh vi phạm mới. UBND xã Kim Anh cũng sẽ xác định trách nhiệm của các phòng, đơn vị liên quan từ cấp xã đến thôn trong công tác quản lý đất đai.

TIẾN CƯỜNG