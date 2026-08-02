Lùi xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Chiều 2-8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế có hành vi lùi xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.