Vi phạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chủ xe và tài xế bị phạt 104 triệu đồng

Một xe đầu kéo lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng.

Ngày 6-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử lý một trường hợp xe đầu kéo vi phạm nghiêm trọng trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, chiều 5-4, trong quá trình tuần tra tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua khu vực xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng phát hiện xe đầu kéo biển số 43H-073.XX có dấu hiệu vi phạm nên kiểm tra.

Lực lượng chức năng niêm phong chiếc xe đầu kéo sau khi phát hiện nhiều lỗi vi phạm

Tại thời điểm làm việc, tài xế N.T.A (ngụ tỉnh Quảng Trị) không xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Qua kiểm tra thực tế, phương tiện không có phù hiệu và chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

Với nhiều lỗi vi phạm, tài xế và chủ xe đầu kéo bị phạt tổng cộng 104 triệu đồng

Với các lỗi này, tài xế bị xử phạt 16 triệu đồng, trừ 8 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện trong 7 ngày. Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Ngân hàng S.G. – Chi nhánh Đ.N, lực lượng chức năng xác định có nhiều vi phạm như giao xe không đủ điều kiện tham gia giao thông, không có đăng ký, không có kiểm định, không gắn phù hiệu và chở hàng quá chiều cao quy định.

Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 88 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với cả tài xế và chủ phương tiện là 104 triệu đồng.

TIẾN THẮNG