Khu phố 13, phường Bình Lợi Trung: Giữ gìn bản sắc, gắn kết nghĩa tình

Sáng 7-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 13, phường Bình Lợi Trung (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề: Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình.

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thái Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Lợi Trung.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng cây xanh của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng ngày hội. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại ngày hội, ông Phan Thế Hoa, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 13 ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026) và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tại khu phố năm 2026, ông Phan Thế Hoa chia sẻ, người dân khu phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: trao tặng các suất học bổng, suất ăn nghĩa tình hàng quý, thẻ BHYT và chăm lo quà tặng dịp lễ, tết… qua đó góp phần hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Phát biểu chúc mừng tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Bình Lợi Trung Thái Thị Hồng Nga biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tham gia tích cực và những đóng góp của tập thể Ban Công tác Mặt trận cùng người dân khu phố 13 trong năm qua.

Lãnh đạo phường Bình Lợi Trung tặng cây xanh chúc mừng ngày hội. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Lắng nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của người dân khu phố tại ngày hội, đồng chí Thái Thị Hồng Nga đề nghị trong phong trào thi đua giai đoạn mới, Ban Công tác Mặt trận khu phố 13 cần đặt rõ hơn mục tiêu ấm no, hạnh phúc; kết quả của phong trào phải được nhìn nhận từ những chuyển biến trong đời sống hàng ngày của người dân.

Đồng chí nhắn gửi: “Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc gần gũi: giữ gìn nếp sống văn minh, tôn trọng và giúp đỡ nhau; bảo tồn nét đẹp văn hóa của cộng đồng, ứng xử có trách nhiệm cả ngoài đời thực lẫn trên không gian mạng”.

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng các phần quà đến những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố 13.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chăm lo người dân khó khăn của khu phố 13. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại chương trình, người dân khu phố 13 đã đăng ký các công trình hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Phường Bình Lợi Trung cũng biểu dương các hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2026.

Biểu dương gia đình tiêu biểu. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại ngày hội, khu phố 13 tổ chức gian hàng 0 đồng, bữa cơm đại đoàn kết để chăm lo người yếu thế và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhiều phần quà tại gian hàng 0 đồng tặng người dân. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Người dân nhận quà tại gian hàng 0 đồng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG