Ngày 7-11, phường Hòa Hưng (TPHCM) ra mắt tủ sách pháp luật điện tử và Sổ tay Hòa giải viên điện tử, giúp người dân tiếp cận các quy định pháp luật, hỗ trợ hòa giải viên nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.

Sáng 7-11, UBND Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng tổ chức ngày hội hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), gắn với Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng ra mắt tủ sách pháp luật điện tử

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ra mắt tủ sách pháp luật điện tử, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tìm hiểu, tra cứu các quy định pháp luật trên nền tảng số.

UBND phường cũng ra mắt Sổ tay Hòa giải viên điện tử, hỗ trợ đội ngũ hòa giải viên tra cứu quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Người dân tham dự ngày hội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại phường Hòa Hưng

Bên cạnh đó, ngày hội còn có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và sử dụng mạng xã hội an toàn. Lực lượng công an hướng dẫn người dân nhận diện, phòng ngừa nguy cơ trên không gian mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân, hình ảnh và thông tin riêng tư, đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em.

Điểm nhấn của ngày hội là hội thi “Rung chuông vàng - Người dân Hòa Hưng hiểu luật, sống đẹp”, thu hút 78 thí sinh đến từ 26 khu phố. Nội dung thi tập trung vào các quy định pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, an toàn giao thông, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo trên mạng và những nội dung liên quan đến Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội.

CẨM NƯƠNG