Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ các công trình dầu khí trên vùng biển Cà Mau

Sáng 14-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn các công trình dầu khí; bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc ký kết, trao quy chế phối hợp. Ảnh: HOÀNG TÁ

Theo quy chế, hai đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn các công trình và hoạt động dầu khí tại khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau.

Nội dung phối hợp còn bao gồm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân khai thác hải sản trên biển; ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

TẤN THÁI