Dự báo Nam bộ tiếp tục có mưa, Bắc bộ giảm nhiệt

Theo các chuyên gia khí tượng, bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta, khiến rãnh áp thấp dịch chuyển lệch xuống phía Nam. Các vùng hội tụ ẩm hình thành trên rãnh áp thấp có thể gây mưa ở nhiều khu vực. Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và tối 2-11.

Hà Nội sáng sớm 2-11, trời dịu mát nhờ không khí lạnh cường độ yếu. Ảnh: PHÚC HẬU

Ngày 2-11, rãnh áp thấp gây hội tụ ẩm kết hợp với vùng nhiễu động từ phía Đông, làm gia tăng khả năng mưa ở cả miền Đông và miền Tây Nam bộ.

Các cơn mưa có thể phát triển tại nhiều địa phương ở Nam bộ theo từng đợt, tập trung nhiều hơn vào chiều và tối.

Dự báo thời tiết TPHCM ngày 2-11 (cập nhật lúc 7 giờ từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia): Buổi sáng (8-12 giờ): Trời nắng, xác suất mưa khoảng 20%-25%.

Trời nắng, xác suất mưa khoảng Đầu giờ chiều (13-14 giờ): Nhiều mây, khả năng mưa tăng.

Nhiều mây, khả năng mưa tăng. Khoảng 15-16 giờ: Có thể xuất hiện mưa, xác suất 51%-67%

Có thể xuất hiện mưa, xác suất Khoảng 18 giờ: Có khả năng mưa trở lại, xác suất 65%.

Có khả năng mưa trở lại, xác suất Nhiệt độ: 26-34 độ C

Vùng nhiễu động trên biển Đông tiếp tục dịch chuyển vào đất liền. Khánh Hòa và khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng trước, sau đó đến tỉnh Lâm Đồng. Từ chiều đến tối 2-11, mưa có xu hướng mở rộng lên phía Đông tỉnh Gia Lai. Khu vực cao nguyên Trung bộ ít mưa hơn khu vực duyên hải Nam Trung bộ.

Tại Bắc bộ, ngày 2-11, phạm vi mưa mở rộng đến Lạng Sơn, TP Quảng Ninh, TP Hà Nội, TP Bắc Ninh và các địa phương khác ở Bắc bộ.

Do không khí lạnh tác động yếu, vùng hội tụ ẩm không mạnh nên mưa chủ yếu xuất hiện rải rác. Một số nơi có thể mưa rào nặng hạt hoặc mưa to, nhưng phạm vi không lớn. Những khu vực còn lại không có mưa. Nhiệt độ Bắc bộ phổ biến 28-31 độ C, giảm khoảng 3 độ C so với ngày 1-11. Trời nhiều mây hơn.

Không khí lạnh không tác động trực tiếp đến khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, khối không khí lạnh lệch về phía Đông khiến gió Đông Bắc mạnh dần.

Cùng với điều kiện địa hình, từ chiều đến chiều tối 2-11, mưa có xu hướng gia tăng tại Thanh Hóa, sau đó lan xuống phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, khu vực ven biển. Mưa xuất hiện gián đoạn theo từng đợt khi các đám mây dông di chuyển từ biển vào đất liền.

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