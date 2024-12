TPHCM: Hơn 17.000 doanh nghiệp nợ 3.055 tỷ đồng tiền BHXH

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, trên địa bàn thành phố, số các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) còn nhiều, số tiền nợ cao. Cụ thể, có 17.365 doanh nghiệp đang nợ BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền nợ là 3.055 tỷ đồng của hơn 93.000 người lao động. Trong đó có 40 doanh nghiệp nợ với số tiền lớn từ 6 tỷ đồng trở lên, thậm chí có doanh nghiệp nợ BHXH trên 30 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy báo cáo tại phiên giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khi đó, công tác cưỡng chế xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp trốn đóng BHXH chưa hiệu quả. Bởi từ năm 2020 đến nay, BHXH TPHCM mới cưỡng chế được 5 đơn vị bằng việc phong tỏa tài khoản số tiền là 200 triệu đồng.

Về công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, đoàn giám sát đánh giá, số vụ tai nạn lao động trong năm xảy ra nhiều với 211 vụ, khiến 215 người chết, 25 người bị thương. Nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động chưa cao; còn doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư, trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; người lao động còn chủ quan trong công tác phòng ngừa tai nạn lao động.

Một số doanh nghiệp chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa có sự quan tâm đúng mức tới công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Công tác kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động số lượng ít, chưa đảm bảo.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, HĐND TPHCM kiến nghị cấp có thẩm quyền ở Trung ương có hướng dẫn việc xử lý đối với các doanh nghiệp nợ BHXH theo hướng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những doanh nghiệp nợ kéo dài từ 6 tháng trở lên.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 62/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về ban hành Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn TPHCM và công tác an toàn vệ sinh lao động, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; việc thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, chế độ độc hại cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH