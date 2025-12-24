Mỹ hoãn áp thuế chip Trung Quốc đến năm 2027

Chính quyền Mỹ thông báo sẽ áp thuế mới đối với chip bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc, song thời điểm thực thi được lùi đến tháng 6-2027, động thái nhằm duy trì trạng thái “đình chiến” mong manh trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nhà máy sản xuất chip tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: THX

Theo CNA, văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho biết các biện pháp thuế quan này sẽ nhắm vào chip “công nghệ cũ” (legacy chips) do Trung Quốc sản xuất, sau cuộc điều tra kéo dài 1 năm về những gì Washington cho là nỗ lực “không hợp lý” của Bắc Kinh nhằm thống lĩnh ngành bán dẫn. Mức thuế cụ thể sẽ được công bố ít nhất 30 ngày trước khi có hiệu lực.

Quyết định trên xuất phát từ cuộc điều tra theo Điều khoản 301 về các hành vi thương mại không công bằng, được khởi động từ thời cựu Tổng thống Joe Biden. USTR kết luận rằng việc Trung Quốc mở rộng công suất sản xuất chip với sự hậu thuẫn của nhà nước đã gây tổn hại cho thương mại Mỹ và đủ căn cứ để áp dụng biện pháp đáp trả theo luật thương mại.

Dù vẫn giữ “lá bài” thuế quan, chính quyền của Tổng thống Donald Trump lựa chọn trì hoãn thực thi đến giữa năm 2027. Các quan chức cho biết mốc thời gian này giúp Washington duy trì đòn bẩy đàm phán mà không làm đổ vỡ các cuộc thương lượng rộng hơn với Bắc Kinh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận.

Việc trì hoãn diễn ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu then chốt của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Song song đó, Washington cũng lùi thời hạn áp dụng một quy định siết chặt hơn việc xuất khẩu công nghệ sang các đơn vị Trung Quốc đã bị đưa vào “danh sách đen”.

Chính quyền Mỹ còn đang xem xét khả năng cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc một số dòng chip trí tuệ nhân tạo của Nvidia, bất chấp sự phản đối của một số nghị sĩ Mỹ vì lo ngại các sản phẩm này có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

KHÁNH MINH