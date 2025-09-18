Trung Quốc ngừng mua chip AI của Nvidia

Báo Financial Times (FT) ngày 17-9 đưa tin, Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã chỉ đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu ngừng mua chip trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng Nvidia (Mỹ) và hủy các đơn hàng hiện có, trong nỗ lực cắt giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền.

FT dẫn 3 nguồn thạo tin tiết lộ CAC đã chỉ đạo các công ty, trong đó có ByteDance và Alibaba, chấm dứt thử nghiệm và đặt hàng dòng chip RTX Pro 6000D của Nvidia. Lệnh cấm mới này cứng rắn hơn so với chỉ dẫn trước đó vốn tập trung vào dòng H20 - phiên bản chip AI được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Nvidia, Alibaba và ByteDance đều chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-9 đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ 4 lệnh cấm nền tảng TikTok. Theo đó, ứng dụng chia sẻ video ngắn này tiếp tục hoạt động tại Mỹ đến ngày 16-12, cũng là hạn chót để ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, thoái vốn khỏi nền tảng này.

ĐỖ CAO