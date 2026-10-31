10 vùng quản trị phát triển trong quy hoạch tổng thể TPHCM

Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, được HĐND TPHCM thông qua ngày 30-10, xác lập 10 vùng quản trị phát triển, làm cơ sở tổ chức không gian, kết nối hạ tầng và phân bổ nguồn lực dài hạn.

Cấu trúc không gian thành phố gồm 5 cực động lực, 5 hệ liên kết, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển. Mỗi vùng có chức năng riêng, gắn với định hướng phát triển đô thị, sản xuất, dịch vụ và bảo vệ sinh thái.

10 vùng quản trị phát triển theo Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm

1. Vùng lõi đô thị - tài chính - quản trị - di sản:

Tập trung tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm và hai bờ sông Sài Gòn, giữ vai trò trung tâm chính trị, hành chính, tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp, văn hóa, lịch sử, giáo dục, y tế và đối ngoại của thành phố.

Khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

2. Vùng đổi mới sáng tạo phía Đông

Là vùng đô thị động lực phía Đông Bắc, trung tâm KH-CN, GD-ĐT, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số; đầu mối liên kết với Long Thành và vùng Đông Nam bộ.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chạy dọc đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

3. Vùng Tây - Tây Nam, cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long

Kết nối thành phố với Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển logistics, thương mại, công nghiệp sạch, y sinh, GD-ĐT, dịch vụ và đô thị sinh thái.

4. Vùng đô thị công nghiệp - dịch vụ Bình Dương

Là hậu phương sản xuất hiện đại và cửa ngõ liên kết vùng phía Bắc, tập trung công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, dịch vụ kỹ thuật, đô thị thông minh và đào tạo nhân lực.

Không gian được tổ chức theo mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ tích hợp, gồm chuỗi đô thị động lực phía Nam; các hành lang công nghiệp - logistics - dịch vụ ở khu vực trung tâm; vùng nông nghiệp, sinh thái phía Bắc và Đông Bắc.

5. Vùng sinh thái và dự trữ phát triển:

Giữ vai trò cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn nước, rừng, đa dạng sinh học; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và duy trì quỹ đất dự trữ dài hạn.

Vùng này được định hướng kiểm soát chặt đô thị hóa, hạn chế phát triển đô thị phân tán và chuyển đổi đất nông nghiệp, rừng, mặt nước, vùng trữ nước có giá trị.

6. Vùng phía Nam, Nhà Bè - Hiệp Phước:

Là vùng đô thị - cảng - logistics phía Nam, kết nối khu vực trung tâm với Cần Giờ, Đồng Nai và hệ thống cảng biển.

Các chức năng phát triển gồm đô thị sinh thái nước, công nghệ cao, kinh tế tri thức, logistics, công nghiệp sạch và dịch vụ hỗ trợ cảng.

7. Vùng sinh thái biển Cần Giờ:

Là không gian sinh thái biển đặc thù, cửa ngõ hướng biển và trung tâm kinh tế biển của thành phố, gắn với rừng ngập mặn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cảng, logistics, hậu cần nghề cá và nghiên cứu biển.

Ưu tiên bảo vệ, phát huy giá trị Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn, sông nước và biển. Mọi hoạt động phát triển phải phù hợp với sức chịu tải sinh thái.

Rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

8. Vùng cảng biển - logistics - công nghiệp - năng lượng:

Là vùng động lực kinh tế phía Đông Nam, cửa ngõ giao thương quốc tế; trung tâm liên kết chuỗi sản xuất - logistics - cảng biển của thành phố với Đông Nam bộ, Tây Nguyên và mạng lưới kinh tế quốc tế.

Hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

9. Vùng du lịch biển Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm:

Là vùng đô thị - du lịch - dịch vụ biển và sinh thái ven biển trọng điểm, giữ vai trò cửa ngõ du lịch hướng biển, trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và kinh tế biển.

Không gian được tổ chức theo cấu trúc đô thị biển trung tâm, các cực du lịch, hành lang ven biển và hậu phương sinh thái. Trong đó, Vũng Tàu là trung tâm dịch vụ biển tổng hợp; Long Hải - Phước Hải phát triển đô thị, du lịch, văn hóa - sinh thái; Hồ Tràm - Bình Châu là cực nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và du lịch sinh thái chất lượng cao.

Khu vực Hồ Tràm, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

10. Đặc khu Côn Đảo:

Là không gian biển đảo đặc thù, kết hợp sinh thái, di sản, du lịch với quốc phòng, an ninh; điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái biển đảo cấp quốc gia, quốc tế.

Côn Đảo được định hướng phát triển theo mô hình đảo xanh, thông minh, có kiểm soát, dựa trên sức chịu tải của hệ sinh thái và năng lực hạ tầng. Ưu tiên bảo tồn Vườn quốc gia Côn Đảo, hệ sinh thái rừng, đất ngập nước, biển và các di tích lịch sử - văn hóa.

Trung tâm đặc khu Côn Đảo. Ảnh: THÀNH HUY

THANH HIỀN