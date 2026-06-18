Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong Fortune 500 Đông Nam Á

Năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500, Vinamilk tiếp tục là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam được vinh danh, qua đó cho thấy năng lực cạnh tranh của một thương hiệu thực phẩm - dinh dưỡng Việt Nam trong nhóm các doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất khu vực.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vinamilk năm 2026 (Ảnh: VN)

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố, dựa trên doanh thu của các doanh nghiệp lớn tại Đông Nam Á. Năm nay, ngưỡng doanh thu tối thiểu để góp mặt trong bảng xếp hạng tăng 26% so với năm trước, phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng cao giữa các doanh nghiệp trong khu vực.

Trong danh sách này chủ yếu quy tụ các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, năng lượng, viễn thông và công nghiệp quy mô lớn, việc một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm - dinh dưỡng như Vinamilk tiếp tục hiện diện cho thấy khả năng duy trì tăng trưởng và vị thế của thương hiệu Việt trên thị trường khu vực.

Vinamilk đang có loạt dự án đầu tư - mở rộng quy mô lớn, phủ từ trang trại, nhà máy đến hệ thống phân phối (Ảnh: VN)

Không chỉ duy trì vị trí trong Fortune Southeast Asia 500 suốt ba năm liên tiếp, Vinamilk hiện còn nằm trong nhóm doanh nghiệp sữa có doanh thu hàng đầu thế giới. Theo Brand Finance, năm 2025 thương hiệu Vinamilk được xếp hạng sức mạnh thương hiệu ở mức AAA+, mức cao nhất trong hệ thống đánh giá của tổ chức này.

Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 của Vinamilk đạt 63.724 tỷ đồng, tăng trưởng trong bối cảnh sức mua của thị trường sữa giảm và chi phí đầu vào tiếp tục chịu áp lực. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.650 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong quý I-2026 khi doanh thu thuần đạt 16.149 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 2.458 tỷ đồng, tăng 54,9%. Đáng chú ý, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt hơn 4.069 tỷ đồng, tăng 39,1%, cho thấy hiệu quả từ hoạt động tái cơ cấu hệ thống phân phối và mở rộng thị trường quốc tế.

Vinamilk đặt mục tiêu đạt 1.000 cửa hàng mang thương hiệu trên toàn quốc vào cuối năm nay (Ảnh: VN)

Bước vào giai đoạn phát triển mới nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk đang triển khai nhiều dự án đầu tư quy mô lớn nhằm mở rộng năng lực sản xuất và nguồn nguyên liệu. Trong đó có các dự án nhà máy và tổ hợp trang trại tại Tây Ninh cùng dự án Nhà máy sữa Hưng Yên với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp sở hữu 15 trang trại và 16 nhà máy đạt chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển mạng lưới hơn 800 cửa hàng trên toàn quốc. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng số lượng cửa hàng lên khoảng 1.000 điểm vào cuối năm 2026, qua đó tiếp tục mở rộng độ phủ thị trường và khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Năm 2026, Vinamilk đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.828 tỷ đồng. Nếu hoàn thành mục tiêu này, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Theo Fortune, năm 2026 có 72 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500, với tổng doanh thu đạt 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy năng lực cạnh tranh của khối doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước được cải thiện trong bối cảnh kinh tế khu vực phục hồi và hội nhập ngày càng sâu rộng.

MINH XUÂN