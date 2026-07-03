Vinamilk duy trì sức mạnh thương hiệu trong nhóm cao nhất toàn cầu

Theo Bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026 (Brand Finance Vietnam 100 2026) vừa được Brand Finance công bố, Vinamilk tiếp tục được xếp hạng AAA+ - mức cao nhất trong Chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI), và giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng năm thứ tư liên tiếp.

Vinamilk duy trì xếp hạng AAA+, mức cao nhất trên thang đo sức mạnh thương hiệu (Ảnh: VN)

Báo cáo cho thấy tổng giá trị 100 thương hiệu Việt Nam năm nay đạt khoảng 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước. Nhóm tài chính tiếp tục chiếm ưu thế với 6 đại diện trong Top 10, trong khi ngành ngân hàng đóng góp khoảng 15,2 tỷ USD, tương đương hơn 1/3 tổng giá trị bảng xếp hạng. Ngành hàng không là lĩnh vực có tốc độ tăng giá trị thương hiệu cao nhất, đạt 79% nhờ sự phục hồi của du lịch.

Trong bối cảnh đó, Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) góp mặt trong Top 10 suốt bốn năm liên tiếp. Tính từ khi Brand Finance lần đầu công bố bảng xếp hạng tại Việt Nam năm 2015, Vinamilk cũng là thương hiệu thực phẩm có giá trị cao nhất trong nước.

Brand Finance tiếp tục xếp Vinamilk ở mức AAA+, mức đánh giá chỉ khoảng 5% thương hiệu trên thế giới đạt được. Theo ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kết quả này phản ánh năng lực duy trì sức mạnh thương hiệu của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Các sản phẩm chuyên biệt hướng tới xu hướng cá nhân hóa dinh dưỡng ngày càng phát triển tại Việt Nam (Ảnh: VN)

Báo cáo của Brand Finance cho biết vị trí của Vinamilk năm nay được hỗ trợ bởi triển vọng doanh thu tích cực, sự phục hồi của thị trường trong nước, mở rộng hoạt động tại các thị trường quốc tế và hiệu quả vận hành được cải thiện. Trước đó, doanh nghiệp cũng là đại diện duy nhất của ngành sữa góp mặt ba năm liên tiếp trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500.

Bên cạnh giá trị thương hiệu, Vinamilk được Brand Finance đánh giá là thương hiệu dẫn đầu Việt Nam về nhận thức của công chúng đối với các đóng góp xã hội trong Chỉ số Nhận thức về phát triển bền vững (Sustainability Perceptions Index). Chỉ số này phản ánh mức độ ghi nhận của người tiêu dùng đối với các cam kết về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của Vinamilk đã bước sang năm thứ 19 với hơn 43 triệu hộp sữa được trao tặng khắp cả nước (Ảnh: VN)

Trong báo cáo năm nay, Brand Finance ghi nhận hai chương trình tiêu biểu của Vinamilk gồm Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, với hơn 43 triệu hộp sữa được trao tặng cho hơn nửa triệu trẻ em trong 19 năm, và chương trình Vỏ xinh được tái sinh, khuyến khích người tiêu dùng thu gom, tái chế vỏ hộp sữa. Theo Brand Finance, các chương trình này góp phần nâng cao nhận diện của doanh nghiệp đối với các mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

MINH XUÂN