Hàng nghìn trẻ em trải nghiệm ngày hội “chơi để học” cùng Vinamilk

Cuối tuần qua, Vinamilk đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TPHCM.

Khu vui chơi của Vinamilk với các trò chơi thú vị và những phần quà đáng yêu đặc biệt thu hút phụ huynh và các bé. Ảnh: Vi Nam

Được tổ chức tại Công viên P2, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, ngày hội năm nay quy tụ hàng loạt hoạt động vui chơi, vận động, sáng tạo và khám phá dành cho trẻ em. Sau 15 năm duy trì, chương trình đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp hè. Với tinh thần “chơi để học”, các hoạt động được thiết kế nhằm khuyến khích trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng vận động và khả năng khám phá thế giới xung quanh.

Là đơn vị đồng hành cùng chương trình, Vinamilk mang đến nhiều sản phẩm quen thuộc dành cho trẻ em và gia đình như sữa tươi Vinamilk 100%, sữa tươi tiệt trùng Green Farm A2, thạch phô mai que cao canxi SUSU, sữa chua uống - sữa trái cây SUSU, kem Gelato cùng các giải pháp dinh dưỡng cho nhiều độ tuổi như Dielac Gold, Dielac Grow, Dielac Grow Plus, Optimum Gold, Optimum Colos, Optimum A2 Pro+ và Ridielac.

Bên cạnh khu vực trải nghiệm sản phẩm, Vinamilk còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác giúp trẻ em vừa vui chơi vừa tìm hiểu những kiến thức dinh dưỡng cơ bản. Không gian này cũng thu hút đông đảo phụ huynh tìm hiểu các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Trâm Anh, Trưởng Bộ phận Truyền thông Marketing Vinamilk, việc đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng dành cho trẻ em là một phần trong hành trình phụng sự thế hệ tương lai của doanh nghiệp suốt 50 năm qua. “Vinamilk tin rằng sự phát triển của trẻ em không chỉ đến từ dinh dưỡng mà còn từ môi trường sống, học tập và vui chơi lành mạnh. Thông qua những hoạt động cộng đồng như Ngày hội ‘Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em’, chúng tôi mong muốn góp phần tạo thêm nhiều cơ hội để các em được khám phá, trải nghiệm và phát triển toàn diện trong những năm tháng đầu đời”, bà Trâm Anh chia sẻ.

Với tinh thần “chơi để học”, các hoạt động tại chương trình khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo và tinh thần khám phá. Ảnh: Vi Nam

Có thể thấy, suốt 50 năm đồng hành cùng các gia đình Việt Nam, Vinamilk không chỉ phát triển các sản phẩm dinh dưỡng mà còn tham gia nhiều chương trình cộng đồng hướng đến trẻ em trên cả nước. Từ các hoạt động dinh dưỡng học đường, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đến các sân chơi dành cho thiếu nhi, doanh nghiệp duy trì nhiều sáng kiến góp phần chăm sóc và hỗ trợ sự phát triển của trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Trâm Anh, Trưởng Bộ phận Truyền thông Marketing Vinamilk (thứ 2 từ trái qua), nhận kỷ niệm chương của chương trình. Ảnh: Vi Nam

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian cho các thiết bị số, những sân chơi khuyến khích vận động, tương tác trực tiếp và trải nghiệm thực tế tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Sự đồng hành của Vinamilk cùng các đơn vị tham gia chương trình góp phần tạo thêm môi trường để trẻ em được vui chơi, học hỏi và phát triển toàn diện trong dịp hè.

MINH XUÂN