Sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đồng hành cùng thế hệ trẻ tại Đại hội Đoàn toàn quốc

Vừa qua, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 786 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Vinamilk hỗ trợ 60.000 sản phẩm dinh dưỡng phục vụ đại biểu, ban tổ chức, lực lượng phục vụ và tình nguyện viên trong suốt thời gian diễn ra các phiên làm việc và hoạt động bên lề.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: Vi Nam

Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Phiên trọng thể diễn ra ngày 25-6 gồm nhiều nội dung quan trọng như phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; thông qua các văn kiện và định hướng lớn nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Không gian trải nghiệm sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk tại Đại hội. Ảnh: Vi Nam

Đồng hành cùng Đại hội, Vinamilk hỗ trợ 60.000 sản phẩm dinh dưỡng phục vụ đại biểu, ban tổ chức, lực lượng phục vụ và tình nguyện viên trong suốt thời gian diễn ra các phiên làm việc và hoạt động bên lề. Đây cũng là hoạt động tiếp nối hành trình nhiều năm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các chương trình cộng đồng, đặc biệt là những hoạt động dành cho thế hệ trẻ.

Các sản phẩm được lựa chọn phục vụ Đại hội gồm sữa tươi Vinamilk 100%, nước uống đóng hộp giấy Vinamilk và Vinamilk SUSU. Trong đó, sữa tươi Vinamilk 100% được sản xuất từ nguồn sữa tươi đạt chuẩn quốc tế trên hệ thống trang trại hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn “3 không”: không hormone tăng trưởng, không chất bảo quản và không dư lượng kháng sinh. Sản phẩm cũng là sữa tươi duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận Clean Label Project (Hoa Kỳ) về độ tinh khiết, an toàn; đồng thời vừa được vinh danh là Best Flavoured Dairy Drink tại World Dairy Innovation Awards 2026.

Nước uống đóng hộp giấy Vinamilk được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, ứng dụng công nghệ lọc RO kết hợp khử trùng Ozone, đáp ứng nhu cầu bổ sung nước trong thời gian diễn ra Đại hội. Trong khi đó, Vinamilk SUSU cung cấp các dưỡng chất như canxi, vitamin D3, K2, vitamin A và chất xơ hòa tan Inulin, góp phần bổ sung năng lượng cho các hoạt động liên tục của chương trình.

Đại biểu và lực lượng phục vụ được tiếp thêm năng lượng với các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Không chỉ đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiều năm qua Vinamilk còn tham gia nhiều chương trình quy mô quốc gia, các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em, thanh niên và cộng đồng. Từ giáo dục, văn hóa, thể thao đến các sự kiện lớn của đất nước, doanh nghiệp hướng tới đóng góp những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng và lan tỏa những giá trị phát triển bền vững.

Trong gần 50 năm hình thành và phát triển, Vinamilk không ngừng đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng danh mục dinh dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Việc đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc góp phần chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ - lực lượng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

MINH XUÂN