Vinamilk lập kỷ lục với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Vượt qua nhiều thương hiệu sữa hàng đầu thế giới, Vinamilk giành 5 giải thưởng tại World Dairy Innovation Awards 2026 diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha). Đây được xem là thành tích chưa từng có trong hơn 20 năm lịch sử của giải thưởng danh giá này, đúng vào thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona – Tây Ban Nha. Ảnh: Xavier

Tại World Dairy Innovation Awards 2026, một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành sữa toàn cầu được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu (Global Dairy Congress), Vinamilk ghi dấu ấn đặc biệt khi có 17 đề cử lọt vào vòng chung kết và giành chiến thắng ở 5 hạng mục quan trọng. Thành tích này giúp doanh nghiệp trở thành một trong những thương hiệu nổi bật nhất mùa giải năm nay.

Năm sản phẩm được vinh danh gồm: Optimum A2 Pro+ ở hạng mục Sữa tốt nhất dành cho trẻ em; Sure Prevent Gold giành giải Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi; Kem Vinamilk Gelato Matcha đạt giải Kem ngon nhất; Sữa tươi Vinamilk 100% đa vị được trao giải Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất; và Kem Vinamilk Gelato được vinh danh ở hạng mục Thiết kế bao bì xuất sắc nhất. Ngoài các sản phẩm đoạt giải, nhiều dòng sản phẩm khác của Vinamilk cũng góp mặt trong danh sách đề cử cuối cùng ở các lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng chuyên biệt, sữa chua uống, kem, công nghệ sản xuất và thiết kế bao bì.

Các sản phẩm Vinamilk được vinh danh tại World Dairy Innovation Awards 2026 trải rộng từ dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng chuyên biệt đến các sản phẩm phục vụ lối sống năng động và xu hướng tiêu dùng mới. Ảnh: Xavier

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm được vinh danh năm nay phản ánh xu hướng mới của ngành sữa thế giới: chuyển từ cung cấp dinh dưỡng đại trà sang các giải pháp cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu riêng biệt theo độ tuổi, thể trạng, lối sống và mục tiêu sức khỏe của người tiêu dùng. Từ các sản phẩm chứa đạm A2, dinh dưỡng chuyên biệt đến những cải tiến về trải nghiệm sử dụng và thiết kế bao bì, giá trị sản phẩm ngày càng được đánh giá dựa trên khả năng giải quyết nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách hàng.

Theo ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, trong hơn hai thập niên tổ chức giải thưởng, chưa từng có doanh nghiệp nào giành tới 5 giải thưởng trong cùng một kỳ trao giải. Thành tích của Vinamilk cho thấy doanh nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản mà còn tạo ra các giá trị gia tăng mang tính dẫn dắt xu hướng ở quy mô toàn cầu.

Đánh giá từ góc độ thị trường, ông Ananda Roy, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Nghiên cứu và Tư vấn chiến lược khu vực châu Âu của Circana, thành viên Ban giám khảo World Dairy Innovation Awards 2026, cho rằng thế mạnh của Vinamilk không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm hay nền tảng khoa học dinh dưỡng mà còn ở năng lực xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì và truyền tải thông điệp hiệu quả đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng coi trọng trải nghiệm và giá trị thương hiệu, đây là lợi thế cạnh tranh quan trọng đối với các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống.

Các chuyên gia quốc tế tìm hiểu, trải nghiệm và đánh giá các sản phẩm, giải pháp dinh dưỡng của Vinamilk tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026. Ảnh: Xavier

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, cho biết mỗi giai đoạn phát triển của xã hội đều đặt ra những nhu cầu mới đối với ngành dinh dưỡng. Vì vậy, mục tiêu của doanh nghiệp không phải là phát triển thật nhiều sản phẩm mà là tạo ra những sản phẩm thực sự có ý nghĩa và phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng trong từng giai đoạn phát triển.

Nhìn rộng hơn, dấu mốc 5 giải thưởng quốc tế không chỉ là thành công của một doanh nghiệp mà còn phản ánh hành trình phát triển của ngành sữa Việt Nam. Từ mục tiêu bảo đảm dinh dưỡng cơ bản cho người dân cách đây nửa thế kỷ, Vinamilk đã từng bước mở rộng sang các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, bắt kịp xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Việc một thương hiệu Việt được vinh danh tại một trong những sân chơi uy tín nhất của ngành sữa thế giới cho thấy năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

MINH XUÂN