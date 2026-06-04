Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh làm việc với Vinamilk: Thúc đẩy mở rộng sản xuất gắn với phát triển bền vững

Trong chuyến thăm và làm việc tại Trang trại Vinamilk Green Farm Tây Ninh mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết ghi nhận những đóng góp của Vinamilk đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (thứ 7 từ phải sang) và đoàn công tác làm việc tại Trang trại Vinamilk Green Farm Tây Ninh (Ảnh: VN)

Đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Trang trại Vinamilk Green Farm Tây Ninh nhằm tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh và kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành Phát triển vùng nguyên liệu Vinamilk cho biết, doanh nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định trong năm 2025 với doanh thu hợp nhất đạt 63.724 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 11.650 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước 3.856 tỷ đồng.

Hiện Vinamilk sở hữu hệ thống 15 trang trại và 16 nhà máy đạt chuẩn quốc tế, sản phẩm được xuất khẩu đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng tại Tây Ninh, Vinamilk Green Farm là trang trại có quy mô lớn nhất của doanh nghiệp với diện tích gần 650ha, trong đó khoảng 500ha canh tác đạt chuẩn Organic EU. Trang trại hiện chăn nuôi khoảng 8.000 bò sữa theo tiêu chuẩn Global S.L.P., cung cấp trung bình khoảng 100 tấn sữa tươi mỗi ngày.

Không chỉ là trung tâm sản xuất sữa quy mô lớn, Green Farm Tây Ninh còn tạo việc làm trực tiếp cho hơn 300 lao động địa phương và liên kết với khoảng 600 hộ dân để quản lý gần 11.200 con bò sữa. Nếu tính cả hệ thống liên kết này, Vinamilk hiện đang quản lý gần 77% tổng đàn bò sữa của tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp cũng tạo thêm hàng nghìn việc làm gián tiếp thông qua phát triển vùng nguyên liệu ngô, cỏ phục vụ chăn nuôi.

Theo đại diện Vinamilk, doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất tại Tây Ninh. Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương nâng công suất Trang trại Vinamilk Green Farm từ 8.000 lên 16.000 con bò sữa. Đồng thời, dự án Nhà máy chế biến sữa Tây Ninh với tổng vốn đầu tư 388 tỷ đồng cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Việc mở rộng đàn bò kéo theo nhu cầu phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn. Theo tính toán của doanh nghiệp, với mục tiêu tăng gấp đôi quy mô chăn nuôi, diện tích vùng nguyên liệu cần phát triển có thể lên tới khoảng 1.600ha. “Việc hợp tác với nông dân địa phương để phát triển vùng nguyên liệu là một trong những ưu tiên của chúng tôi nhằm bảo đảm nguồn thức ăn ổn định cho đàn bò, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Đoàn Quốc Khánh cho biết.

Toàn cảnh trang trại Vinamilk Green Farm nhìn từ trên cao (Ảnh: VN)

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, Vinamilk kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ về quỹ đất, phát triển vùng nguyên liệu và hướng dẫn các thủ tục đầu tư liên quan. Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Quyết đánh giá cao những đóng góp của Vinamilk đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh, đặc biệt trong việc tạo việc làm, thúc đẩy chăn nuôi công nghệ cao và phát triển chuỗi liên kết với nông dân địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Về kế hoạch mở rộng đàn bò và xây dựng nhà máy chế biến sữa tại Tây Ninh, lãnh đạo tỉnh khẳng định hoàn toàn ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án. “Tỉnh thống nhất chủ trương và sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển trên địa bàn. Tôi đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Vinamilk để sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết, triển khai dự án nhà máy chế biến sữa cũng như các kế hoạch đầu tư tiếp theo”, ông Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh.

MINH XUÂN