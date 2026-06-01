Khởi động Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam 2026: 500.000 hộp sữa đánh dấu cột mốc 50 năm phụng sự của Vinamilk

Khởi động chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk cam kết trao tặng 500.000 hộp sữa cho trẻ em trên cả nước. Hoạt động không chỉ hỗ trợ dinh dưỡng mà còn góp phần cùng xã hội tạo nên những mùa hè an toàn, bổ ích và giàu trải nghiệm cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau năm học, kỳ nghỉ hè giờ đây được nhiều phụ huynh định hướng như một khóa trải nghiệm ngắn hạn, để giúp con có thêm những kỹ năng cần thiết (Ảnh: VN)

Khi phụ huynh tìm kiếm “một mùa hè khác” cho con

Những ngày đầu tham gia chương trình “Học làm chiến sĩ công an – Biệt đội 114”, Phúc Khang, học sinh lớp 7 tại Hà Nội, được làm quen với môi trường sinh hoạt kỷ luật, từ tác phong hằng ngày đến các kỹ năng tự vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại và xử lý tình huống nguy hiểm.

Theo chị Ngọc Lan, mẹ của Phúc Khang, việc cho con tham gia trại hè xuất phát từ mong muốn giúp con có thêm kỹ năng tự bảo vệ và thích nghi trong bối cảnh các tác động từ môi trường số ngày càng lớn.

Nỗi lo này không phải cá biệt. Theo UNICEF, gần 9/10 trẻ em Việt Nam từ 12-17 tuổi đang sử dụng internet. Bên cạnh cơ hội học tập, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như bắt nạt trực tuyến, lạm dụng dữ liệu cá nhân hay tiếp cận nội dung độc hại. Điều đó khiến nhu cầu trang bị kỹ năng sống và trải nghiệm thực tế cho trẻ ngày càng được quan tâm.

Đây cũng là lý do Vinamilk đồng hành cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trong nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi. Không chỉ hỗ trợ dinh dưỡng, doanh nghiệp còn góp phần tạo điều kiện để trẻ được rèn luyện kỹ năng sống, khả năng thích nghi và phát triển toàn diện.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk, cho biết trong suốt 50 năm phụng sự khát vọng Việt, trẻ em luôn là trung tâm trong sứ mệnh chăm sóc của doanh nghiệp. Bên cạnh dinh dưỡng, Vinamilk mong muốn góp phần tạo điều kiện để các em phát triển về thể chất, kỹ năng và khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội hiện đại.

Vinamilk chung tay vì môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em

Dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, Vinamilk đồng hành cùng Bộ Y tế tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho rằng, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ không chỉ dừng ở sức khỏe thể chất mà còn cần xây dựng “hệ miễn dịch số”, giúp trẻ sử dụng công nghệ an toàn, có tư duy phản biện và kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, trao quà cho các em tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh

Khởi động Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam 2026

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam, Vinamilk phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam chính thức khởi động chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2026.

Đánh dấu cột mốc 50 năm thành lập và phát triển, Vinamilk cam kết trao tặng 500.000 hộp sữa, trị giá 3,5 tỷ đồng, cho khoảng 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng dành cho trẻ em trong năm kỷ niệm nửa thế kỷ của doanh nghiệp.

Sau gần 20 năm triển khai, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao gần 43 triệu ly sữa cho hơn 500.000 trẻ em trên khắp mọi miền đất nước, trở thành một trong những chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có quy mô lớn và bền bỉ nhất Việt Nam.

Đại diện Vinamilk trao bảng tượng trưng 500.000 hộp sữa và nhận kỷ niệm chương từ Bộ Y tế

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, cho biết với gần 20 năm đồng hành, chương trình đã đến với nhiều địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và khu vực đặc biệt khó khăn, góp phần cải thiện dinh dưỡng và tạo điều kiện để trẻ em phát triển tốt hơn về thể chất, trí tuệ.

MINH PHÚC